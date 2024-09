Sconfitta in casa di misura per l’Atletico Ascoli, nella terza giornata del campionato di Serie D girone F

ASCOLI PICENO – Sconfitta in casa di misura per l’Atletico Ascoli, nella terza giornata del campionato di Serie D girone F, i bianconeri escono sconfitti per 1-0 contro la Fermana grazie ad un rigore messo a segno da Bianchimano al 26esimo.

Quattrocento i tifosi presenti allo stadio comunale “Don Mauro Bartolini”, di cui 130 ospiti. Atletico spento che nella ripresa colpisce due pali, tutta nelle mani di Vechiarello la gestione della manovra bianconera, la classe dell’argentino non basta però per raggiungere il pareggio, sicuramente la squadra di mister Seccardini dovrà trovare altre soluzioni ed essere più cinica a ridosso dell’area avversaria e tirare di più verso la porta. Prima sconfitta per i bianconeri, femri 4 i punti in classifica. Prossimo match contro la Recanatese

TABELLINO

ATLETICO ASCOLI-FERMANA 0-1

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Mazzarani, Severini (65′ Baraboglia), Maio, Vechiarello, Ceccarelli (53′ Minicucci), Camilloni (65′ Mengani), D’Alessandro, Clerici (65′ Olivieri), Ciabuschi, Antonioazi. A disposizione: Galbiati, Dondoni, Gerlero, Cofini, Traini. Allenatore: Seccardini

FERMANA: Di Stasio, Marucci (58′ Pinzi), Tafa, Romizi (58′ Fontana), Ferretti (58′ Cocino), Bianchimano, Sardo, Casucci, Valsecchi, Mavrommatis, Karkalis. A disposizione: Perri, Lonardi, Palmucci, Polanco, Granatelli, Lo Mangino. Allenatore: Bolzan

Arbitro: Scarano di Seregno (assistenti Camilli di Roma 1 e Neroni di Ciampino)

Rete: 26′ rig. Bianchimano (F)

Spettatori: 400 (130 ospiti)

