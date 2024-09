Fausto Calabresi dichiara: “Facendoci portavoce delle imprese penalizzate, ci scoraggia non sapere quali provvedimenti risolutivi saranno adottati in tempi brevi e speriamo di non assistere al rimbalzo delle responsabilità tra gli Enti preposti”

CASTEL DI LAMA – La chiusura del ponte in mattoni Ancaranese sul fiume Tronto sta creando forti difficoltà alle imprese commerciali e di servizio operanti nella zona di Castel di Lama e di Villa Sant’Antonio, sia per il calo della clientela che per le difficoltà di rifornimento delle merci, poichè tutta la percorribilità delle strade, specie lungo la Salaria, è significativamente aggravata e rallentata.

“Ci appelliamo alle Autorità competenti – dichiara Fausto Calabresi, presidente provinciale Confcommercio – affinchè il problema venga risolto al più presto.”

“Facendoci portavoce delle imprese penalizzate – conclude Calabresi – ci scoraggia non sapere quali provvedimenti risolutivi saranno adottati in tempi brevi e speriamo di non assistere al rimbalzo delle responsabilità tra gli Enti preposti”.

