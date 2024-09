Intervistato in esclusiva dalla testata sportiva di News.Superscommesse.it, Roberto Breda ha espresso il suo pensiero in merito a diversi temi calcistici, spaziando dal Napoli di Antonio Conte fino ad arrivare ai club di Serie C. Nel seguente estratto, Breda ha approfondito l’avvio delle squadre del Girone B di Serie C che in passato ha avuto modo di allenare.

Cinque squadre dell’attuale Girone B della Serie C sono state allenate da Roberto Breda: Ascoli, Perugia, Pescara, Ternana e Virtus Entella. Quali le impressioni di Roberto Breda su ciascuna di esse?

“La C è terribile, perché tutti e tre i gironi hanno le sembianze di una B2. (È quasi impossibile riuscire a individuare, dopo poche giornate, chi potrà farcela, perché diverse si equivalgono.

Tra tutte, la Ternana sta riuscendo bene a tenere il passo delle prime posizioni, così come la Virtus Entella che sta mantenendo alte le aspettative per questo campionato; ci sarà anche il Pescara che vorrà essere protagonista e ha dato un segnale forte ma, tra tutte, è quella che sta soffrendo maggiormente la permanenza in questa serie, essendoci da diverso tempo. Una condizione simile la sta vivendo il Perugia che, stando ai risultati, è quella più in difficoltà; poi, anche vedere l’Ascoli in queste condizioni fa un certo effetto, perché meriterebbe senz’altro di meglio, ma fa parte del calcio affrontare stagioni in cui si è costretti ad azzerare tutto e correre daccapo. A questi nomi, seppur non l’abbia mai allenata, aggiungerei la SPAL che sta cercando riscatto dopo aver vissuto anni passati importanti. Sono tutte città in cui è bello giocare a calcio, ma con un pubblico molto esigente. Sarà durissima per tutte”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.