CASTEL DI LAMA – Parte il primo ottobre il corso avanzato di “Cucito creativo”, un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra la cooperativa Ama Aquilone e l’associazione Laboratorio di frontiera, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il corso si inserisce nell’ambito di “Attenzione fragile!!!”, progetto volto a sostenere e accompagnare nel mondo del lavoro persone in situazioni di vulnerabilità.

Il corso avanzato è dedicato a coloro che hanno già completato il corso base e ha come obiettivo principale quello di fornire competenze aggiuntive nella creazione di abiti e accessori fatti a mano. Un’opportunità formativa che si propone di rafforzare le capacità dei partecipanti, dando loro strumenti concreti per sviluppare ulteriormente la loro creatività e avvicinarsi al mondo del lavoro artigianale.

Le lezioni inizieranno il primo ottobre e si protrarranno per un totale di 30 ore, concludendosi nei primi giorni di dicembre. Il corso si terrà presso la sede operativa dell’associazione Laboratorio di frontiera, situata in via Valtellina, 4 a San Benedetto del Tronto, e sarà riservato esclusivamente agli allievi che hanno conseguito l’attestato del corso base. L’interesse per il prosieguo di questo percorso formativo è stato accolto con grande entusiasmo, confermando il successo già ottenuto nella prima edizione del corso.

L’organizzazione ha già in programma di avviare un nuovo corso base di “Cucito creativo” all’inizio del prossimo anno, vista la crescente richiesta di adesioni. Questo a conferma del riscontro positivo che l’iniziativa sta ricevendo confermandosi un’opportunità per chi sta vivendo una situazione di fragilità.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.