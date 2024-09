Saranno nove le lezioni che si terranno tutti i mercoledì sera dalle ore 20 presso la sala Judo della Palestra di Atletica Pesante sita in Via de Dominicis nel capoluogo

ASCOLI PICENO – Ritorna il prossimo 16 ottobre per la seconda edizione in questo 2024 il Progetto di autodifesa femminile “Donna Difesa” sviluppato dalla Asd Budo Piceno in collaborazione con la Polizia di Stato – Questura di Ascoli Piceno ed il patrocinio del Comune di Ascoli.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la partecipazione alla vita civile ed il rispetto dei diritti possa avvenire solo attraverso un processo di assunzione di conoscenze e responsabilità con l’obiettivo di sviluppare e diffondere la cultura del rispetto, della legalità ed il contrasto alla violenza di genere.

Saranno nove le lezioni che si terranno tutti i mercoledì sera dalle ore 20 presso la sala Judo della Palestra di Atletica Pesante sita in Via de Dominicis ad Ascoli Piceno.

Le lezioni di autodifesa saranno tenute dal docente nazionale MGA Metodo Globale di Autodifesa – FIJLKAM Giuseppe Marcheggiani. Le lezioni pratiche saranno integrate da una lezione che si terrà il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne su elementi di Diritto Penale, Codice Rosso e Psicologia dell’autodifesa tenute dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dott. Giovanni Fiorin e dal Commissario Capo Tecnico Psicologo dott. Michele Angelini della Questura di Ancona.

Il corso è gratuito, per la partecipazione è prevista solo una quota assicurativa di euro 10, è necessario il certificato medico per la pratica sportiva.

Le iscrizioni potranno essere effettuate on line sul sito: www.budopiceno.it .

