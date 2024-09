di Günther Pariboni

ASCOLI PICENO – Esiste una storia nella storia dove i protagonisti, nella normalità della loro vita quotidiana, si fanno infilare un ago nel braccio e donano con piacere un po’ della loro linfa agli altri.

E poi ce ne sono altri che dopo, nel tempo libero, si incontrano, parlano, si scambiano idee, ridono, scherzano, si supportano e quand’è il momento, regalano emozioni dal palcoscenico di un teatro.

Sono i componenti de “La Compagnia dei DonAttori” (www.donattori.it) 15 donatori di sangue e attori amatoriali di teatro che il prossimo 6 Ottobre, festeggeranno l’85imo compleanno della sede comunale dell’Avis di Ascoli Piceno, nell’unico modo che sanno fare: salire sul palco del Teatro dei Filarmonici vestendo i panni di un impresario teatrale, un produttore, gangster e attrici dalle distinte peculiarità, tutti impegnati nell’organizzazione di un musical, intrattenendo il pubblico con 90 minuti di risate.

“Piccoli Misfatti a Broadway”, la commedia scritta da Biagio Giardini con la regia di Alessandra Lazzarini, fa il suo esordio ad Ascoli Piceno con due spettacoli, alle 17:30 e alle 21:00.

«È una colata di vizi e virtù, plasmata su un caleidoscopio di personaggi bizzarri e bislacchi» racconta l’autore «i quali, in quanto “portatori sani” delle umane miserie, risulteranno alla fine divertenti, riuscendo a strappare più di un sorriso».

Un divertimento collaudato e assicurato da una Compagnia che ha portato in giro per l’Italia oltre 20 spettacoli.

«Ma il “palcoscenico di casa” è un’altra cosa» confessa la Lazzarini «meraviglioso e terribile allo stesso tempo, perché c’è tensione ma anche paura di deludere gli ammiratori e, perché no, far sorridere i detrattori».

Un’avventura, quella dei DonAttori nata nel 2006, ha da subito supportato l’attività dell’Avis di Ascoli Piceno invitando soventemente gli spettatori a donare il sangue.

«I Donattori sono parte integrante dell’Avis» sottolinea Maria Pia Mancini, presidente della Comunale di Ascoli Piceno «promuovono e diffondono, con i loro spettacoli, l’importanza della donazione di sangue e lo fanno utilizzando un linguaggio in grado di arrivare a tutti, unendo professionalità artistica e passione per la nostra associazione».

L’obiettivo comune è la raccolta di sangue, elemento biologico necessario alla vita, che è importante donare in quanto non è ancora stato riprodotto artificialmente.

«La richiesta di sangue non cessa mai» prosegue la Presidente «per cui mi auguro che ci siano sempre più donatori ma anche collaboratori perché il contributo di ciascuno è fondamentale e prezioso e permette il costruire e consolidare un sistema su cui contare».

Donatori che nella Comunale di Ascoli Piceno, superano i 3000 tesserati con oltre 6500 donazioni all’anno.

«Il mio desiderio più grande» confessa Maria Pia «è che la donazione, ma soprattutto la solidarietà e la corresponsabilità diventino un argomento di studio, una vera e propria “materia da studiare” fin da piccoli».

Un sogno ambizioso perché a 18 anni diventerebbe quasi “scontato” scegliere di essere donatori di speranza e tutti, inevitabilmente, gioverebbero di questa “cultura del dono”, con individui proiettati al benessere dell’altro in modo che il sangue verrà donato e non più versato in gesti ignobili di violenza.

E allora tutti a festeggiare questo importante compleanno a Teatro, acquistando il biglietto direttamente alla biglietteria o in prevendita su Vivaticket (tutte le informazioni alla pagina https://www.donattori.it/spettacoli/6-ottobre-2024-ap) e magari, per chi non lo avesse ancora fatto, iscivendosi all’Avis e diventando donatori, un’ azione che regala vita.

