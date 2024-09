ASCOLI PICENO – L’Active Network Viterbo ha vinto la settima edizione del Memorial Antonio Bellini di calcio a cinque. È stata un’edizione ricca di spettacolo e di emozioni giocata davanti ad un folto pubblico, con tre squadre che si sono affrontate al PalaGalosi di Monterocco per contendersi il trofeo dedicato all’indimenticato dirigente sportivo.

Alla presenza del vice presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Farabini, che ha consegnato una targa ad Andrea Bellini in ricordo del fratello Antonio, i laziali hanno vinto la sfida decisiva contro l’Italservice Pesaro grazie alla doppietta di Lamedica, al gol di Block e ad un paio di strepitose parate del portiere Thiago Perez. Inutile, per i pesaresi la doppietta di uno straordinario Oitomeia, già nazionale brasiliano che lo scorso anno militava proprio con l’Active Network, premiato alla fine con il trofeo per il miglior calciatore del “Memorial Bellini”. Al terzo posto si è piazzata la Kappabi Potenza Picena, unica formazione di Serie A2 contro due squadre di massima serie. I marchigiani, guidati dal tecnico Irineu Zanatta Sapinho, già allenatore della Damiani&Gatti Ascoli in serie A2, si sono però fatti onore giocando alla pari con gli avversari, trascinati dal funambolico Nicolò Belleggia con un passato nelle file del Monturano Campiglione nel campionato di calcio di Promozione Marche.

Insomma, è stato davvero un bellissimo pomeriggio di futsal e alla fine proprio Andrea Bellini ha voluto ringraziare tutti i partecipanti: «Anche per questo settimo Memorial siete venuti in tanti – ha dichiarato – e vi ringrazio. Sapere che squadre così forti e titolate vengono qui a giocare in ricordo di Antonio mi fa sempre commuovere. Ringrazio il vice presidente Farabini che ci ha onorato della sua presenza, ringrazio i calciatori, i tecnici e gli accompagnatori che hanno voluto ricordare Antonio. Ringrazio gli arbitri Vincenzo Della Posta e Mario Paoletti, il segretario organizzativo Giovanni Di Cesare, l’addetto stampa Mattia Rosa e naturalmente ci vediamo il prossimo anno per l’ottava edizione del Memorial».

L’Active Network Viterbo scrive così per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro del Memorial, dopo che lo scorso anno era stato vinto proprio dall’Italservice Pesaro. Il trofeo è stato assegnato per tre volte al Pescara, una volta alla Damiani&Gatti Ascoli nel 2021 e al Real Rieti nella prima edizione del 2017.

