ASCOLI PICENO – Diciassette ecografi palmari sono stati consegnati ai medici di medicina generale che prestano assistenza primaria negli ambulatori di altrettanti comuni delle aree interne del Piceno. La consegna è avvenuta questa mattina, all’ospedale ‘Mazzoni’, per mano del direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini, e alla presenza del direttore sociosanitario dell’Ast di Ascoli, Sonia Carla Cicero, del presidente dell’Unione montana del Tronto e Valfluvione, Giuseppe Amici, e della direttrice del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti.

Per un costo di 3.100, 00 euro ciascuno (più Iva), i 17 ecografi palmari sono stati acquistati dall’Ast di Ascoli con i finanziamenti dell’‘Accordo di programma quadro – Area interna Ascoli Piceno’ di cui ente capofila è l’Unione montana del Tronto e Valfluvione e con cui l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha stipulato una convenzione per la realizzazione dei diversi interventi previsti nell’accordo stesso. Il partenariato prevede il finanziamento, per le aree interne selezionate, delle risorse stanziate dalla Legge di stabilità 147/2013 che trovano puntuale riferimento in accordi espliciti fra enti locali, Regioni e amministrazioni centrali. La Regione Marche, con Dgr 1308/2014, ha individuato le proprie tre aree interne nei territori nominati ‘Appennino basso pesarese e anconetano’, ‘Macerata’ e ‘Ascoli Piceno’ e con Dgr 1126/2014 ha approvato le ‘Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Marche e individuazione dell’area pilota’. L’area pilota ‘Ascoli Piceno’ risulta composta dai seguenti 17 comuni: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Appignano del Tronto e Venarotta.

Tra gli interventi previsti nell’ ‘Accordo di programma quadro – Area interna Ascoli Piceno’ realizzati dall’Ast di Ascoli rientra, dunque, l’acquisto dei 17 ecografi palmari che sono stati messi a disposizione per il loro utilizzo, con la consegna di stamattina, dei medici di medicina generale che operano negli ambulatori dei 17 comuni dell’ area pilota ‘Ascoli Piceno’ e che sono: Andrea Ciucci, Daniele Carducci, Santina Chiodi, Roberto Costa, Rosanna Travasi, Miriam Muscella, Ambra Panichi Di Emidio, Giorgia Vitale, Luana Liberati, Dario Vallesi, Maurizio Di Domizio, Tazio Andrea Marucci, Edoardo Gagliardi, Chiara Capponi, Marco Acciarini, Franco Peroni, Nicla Sergiacomi, Francesco Marchegiani, Valerio Benigni, Karen Battilà, Pietro Paolo Girardi, Suienne Feliziani. Il fine è quello di potenziare l’offerta sanitaria del territorio, nella fattispecie quella diagnostica, a beneficio dei cittadini dei comuni delle aree interne del Piceno che, anche in seguito al sisma del centro Italia del 2016, vivono una particolare situazione socio-economica. Si tratta di ecografi palmari (modello Cerbero 4.0) dotati di tre sonde (lineare, convex e settoriale) integrate in un unico corpo. Producono immagini di ottima qualità, di più distretti del corpo (addome, polmoni, vascolare, muscolo-scheletrico), in bianco e nero e a colori, la cui visualizzazione avviene su un tablet, fornito in dotazione, con il quale le sonde comunicano in modalità wireless.

