Serie C, ottava giornata, in vendita i biglietti per Ascoli-Pescara, in programma domenica 6 ottobre, alle ore 19:30, al Del Duca

ASCOLI PICENO – Sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 l’arbitro che dirigerà ASCOLI-PESCARA, partita valida per l’8a giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domenica 6 ottobre, alle ore 19:30, al Del Duca di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Giorgio Ermanno Minafra di Roma e Federico Fratello di Latina. Quarto Ufficiale Alessandro Silvestri di Roma.

Sono in vendita i biglietti sia online, che nei punti vendita abilitati, i biglietti per assistere alla gara. I residenti nella provincia di Pescara e nei comuni di Francavilla al Mare (CH), San Giovanni Teatino (CH), Isernia, Silvi (TE), Atri (TE), Pineto (TE) e Chieti potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Delfino Pescara 1936”.

Il cambio nominativo è consentito per tutti i settori ad eccezione del settore Ospiti. Prezzi e punti vendita sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.