ASCOLI PICENO – La Festa dei Nonni del 2 ottobre, nata per celebrare l’importanza di queste figure fondamentali nella vita familiare e nella società, costituisce l’occasione, anche per i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, per sottolineare quanto esse rappresentino un vasto patrimonio di esperienza ed un fondamentale sostegno per lo sviluppo delle nuove generazione, trasfondendo loro importantissimi valori e tradizioni, indispensabili per la crescita e la formazione degli uomini del futuro.

I nostri nonni infatti sono i custodi della memoria del passato e della storia delle nostre famiglie che, altrimenti, non avrebbe possibilità di perdurare davanti alle incertezze della società moderna. Per questo, l’odierna ricorrenza deve far riflettere sulla necessità di proteggere i nostri anziani, spesso attaccati da delinquenti senza scrupoli che approfittano della loro situazione di debolezza. L’ideale sarebbe che gli anziani abbiano sempre la possibilità di vivere in un ambiente sereno, che avvertano sempre l’affetto dei propri familiari, che non restino mai isolati e che gli si dedichi quindi del tempo, informandoli costantemente dei pericoli a cui possono andare incontro, mantenendo con loro sempre una comunicazione aperta. Qualsiasi gesto di attenzione nei lor confronti può costituire un momento fondamentale per prevenire una potenziale truffa.

I Carabinieri ribadiscono la necessità di tenere costantemente informati i nonni e le nonne di stare attenti a telefonate e messaggi inattesi e di avvertire subito i familiari. Quotidianamente sentiamo di truffe commesse ai danni di anziani da parte di malviventi che riescono a far leva sui loro sentimenti più profondi. Recentemente vi sono stati diversi casi nel territorio ascolano dove, i presunti truffatori, presentandosi quali appartenenti alle Forze dell’ordine, raccontando alle vittime di un arresto dei loro figli o nipoti, sono riusciti ad indurle a consegnare somme di denaro quale cauzione per la loro liberazione.

Il Comando Provinciale di Ascoli Piceno è ininterrottamente impegnato nella promozione e nella sensibilizzazione attraverso importanti iniziative a favore delle fasce deboli della popolazione, in stretta sinergia con associazioni locali e pianificando incontri presso centri anziani, parrocchie e luoghi di aggregazione, con il precipuo intento di illustrare i pericoli, come riconoscerli e condividendo momenti esperenziali. Per ogni informazione necessaria o per segnalare qualsiasi situazione sospetta o dubbiosa, i Carabinieri di Ascoli Piceno sono raggiungibili attraverso il numero di emergenza NUE 112 e presso le Stazioni presenti in quasi tutti i Comuni della Provincia. Inoltre, è utile ricordare che sul sito istituzionale www.carabinieri.it , nella sezione “In vostro aiuto” – “Cose di tutti i giorni” – “Contro le truffe” – è possibile reperire video e consigli da mettere in pratica per prevenire i tentativi di truffa.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.