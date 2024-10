ASCOLI PICENO – Eventi culturali nella città delle Cento Torri.

“Conversazioni sul Novecento. Incontri con l’arte e il pensiero del secolo breve” è il ciclo di incontri organizzato dalla delegazione FAI di Ascoli Piceno.

Giovedì 3 ottobre, alle ore 17,30, si terrà la presentazione presso la Sala degli Specchi di Palazzo Alvitreti, gentilmente concessa da Confindustria Ascoli Piceno. La presidente FAI Marche, Alessandra Stipa, introdurrà la rassegna.

Nove gli appuntamenti in programma, da ottobre a febbraio. Studiosi della materia illustreranno le espressioni artistiche del secolo appena trascorso guidando i partecipanti alla scoperta ed alla comprensione dei movimenti artistici più importanti e dei loro protagonisti.

Verrà proposta una rassegna dei maggiori movimenti artistici del XX secolo fornendo elementi utili alla decodificazione del linguaggio dell’arte e dell’architettura. Lo scopo è quello di far conoscere il periodo storico che va dall’ultima decade del XIX agli ultimi anni del XX secolo, attraverso la lettura comparativa delle testimonianze pittoriche e la successiva acquisizione dello specifico codice di lettura. Le Conversazioni saranno ampliate attraverso visite guidate in luoghi che testimonino l’epoca narrata, nella complessità degli aspetti sociali, politici, culturali in genere.

