ASCOLI PICENO – E’ al nastro di partenza la nuova edizione di Ascolinscena, la rassegna di commedie del Teatro PalaFolli organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli.

Come ogni anno, il cartellone di otto appuntamenti ci terrà compagnia fino alla primavera con una variegata offerta di spettacoli. La nuova stagione prenderà il via il prossimo sabato 26 ottobre alle ore 21 e si concluderà sabato 8 marzo 2025.

Il cartellone della nuova edizione è nato dopo le selezioni finali a cui hanno partecipato 56 compagnie da tutta Italia proponendo spettacoli differenti ma tutti particolarmente comici.

Il cartellone prevede 6 spettacoli in concorso, 1 replica fuori concorso del nuovo spettacolo della Compagnia dei DonAttori e la serata finale che quest’anno avrà una novità. Durante la serata del 8 marzo 2025, infatti, oltre ad ospitare il concorso Avis in Corto, giunto alla sua VI Edizione, avremo la messa in scena dello spettacolo fuori concorso “Fratelli e sorelle”, divertente commedia sulle dinamiche familiari durante la spartizione di una eredità. Nell’occasione della serata finale di Ascolinscena saranno annunciati anche i vincitori dei Premi 2024-2025.

Gli spettacoli in programma sono stati selezionati dalla giuria degli organizzatori e sono risultati tutti di alta qualità artistica e capaci di affrontare i temi più disparati con la lente dell’ironia e della comicità. I temi trattati sono i più diversi, dai consueti tradimenti amorosi, agli strani rapporti con i vicini di casa o particolari disavventure in un ascensore. Gli spettacoli al PalaFolli saranno in grado di coinvolgere il pubblico in avvincenti storie in cui risata e divertimento non mancheranno, senza dimenticare qualche momento di riflessione e commozione.

Questi gli spettacoli della di Ascolinscena:

26 ottobre 2024 NON MI DIRE TE L’HO DETTO Compagnia del Pierrot – Giugliano (NA)

09 novembre 2024 QUANDO VENGONO I VICINI Compagnia Secondavolta – Firenze

23 novembre 2024 COSE TURCHE Compagnia Il Teatraccio – Grosseto

07 dicembre 2024 CLASSE DI FERRO Compagnia La Marmotta – Fagnano Olona (VA)

11 gennaio 2025 PICCOLI MISFATTI A BROADWAY Compagnia DonAttori – Ascoli Piceno – FUORI CONCORSO

25 gennaio 2025 ALLA RICERCA DI EVELINE Compagnia La Cricca – Taranto

08 febbraio 2025 I 39 SCALINI Amici del Teatro di Pianiga – Pianiga (VE)

08 marzo 2025 FRATELLI E SORELLE – Gli Avanzati (Porcari – LU)

AVIS IN CORTO – tre corti teatrali in concorso + Premiazione

Da lunedì 14 ottobre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti e dal 21 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti singoli per ogni spettacolo. Sono già iniziate le vendite con diritto di prelazione per i vecchi abbonati che fino a venerdì 11 ottobre possono confermare il proprio posto in platea.

Costi:

Abbonamento (8 spettacoli): € 80,00

Biglietto singolo spettacolo: € 13,00.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11 (orario biglietteria PalaFolli – dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00).

