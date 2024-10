ASCOLI PICENO – Domenica 29 settembre, una insolita vivacità ha sorpreso i coraggiosi runners e gli sparuti coloratissimi ciclisti all’altezza del Cotton Jazz lungo Via del commercio ad Ascoli. Donne e uomini di diverse età si sono dati convegno lì. L’occasione è stata loro offerta dall’Open day della Scuola di Musica Cotton Lab.

Il miracolo dell’indimenticato Sergio D’Auria, che ha saputo trasformare un anonimo capannone della zona industriale in un palcoscenico conosciuto a livello internazionale nel mondo del Jazz, ha trovato da qualche anno la sua naturale prosecuzione nella scuola di Musica creata da suo figli Emiliano, pianista che proprio in questi anni si sta facendo conoscere ed apprezzare nei Festival jazz di tutta Europa.

Alcuni dei volti più noti del nostro panorama musicale sono lì convenuti per inaugurare l’anno scolastico 2024-2025. Giorgia Cordoni, vanto della città per il canto moderno, il leggendario Maestro Massimiliano Laudadio, che della scuola è il Direttore artistico, la chitarrista Eleonora Canzian, giovanissima Direttore artistico dell’Ensemble Chitarristico Piceno, i pianisti Giuseppe Patriarca ed Emanuele Agostini, il violinista Alessio Giuliani con alcuni elementi della sua orchestra d’archi, le professoresse Michela Alessandrini e Laura Mazzocco.

Gli insegnanti di musica moderna, al pianoforte Flavio Moretti, al basso Matteo Grandoni, alla chitarra Federico Sirocchi, alla batteria Marco Baldassarri, hanno regalato alle numerose famiglie intervenute una ricchissima serie di canzoni, sonate, blues, improvvisazioni. Di certo tutti conserveranno un bel ricordo di questa festa della Musica. Son quindi partiti dal 1° ottobre tutti i corsi di musica seguiti da un team docenti di alta professionalità nella sede ufficiale in Via del Commercio e nella sede distaccata di Ascoli in Via dei Soderini, in pieno centro storico.

