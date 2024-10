ANCONA – La Camera di Commercio delle Marche, con le parole del suo Presidente Gino Sabatini, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Francesco Merloni

” Le Marche perdono un protagonista della storia economica del Paese, il capitano d’industria che ha portato l’eccellenza manifatturiera regionale nel mondo, ma anche il Parlamentare e il Ministro, che ha trasfuso nell’impegno politico e di Governo i valori profondi della nostra intera comunità marchigiana.

Testimone e artefice di una stagione feconda per la economia della regione; un esempio da cui ripartire per rilanciare le nostre economie tenendo conto di uno scenario socio economico profondamente mutato, come lo stesso Francesco Merloni ci ha insegnato nei tanti momenti di formazione economica ai più alti livelli internazionali proprio da lui promossi nelle Marche.

A lui la riconoscenza e il saluto affettuoso di Camera Marche e del sistema economico che rappresenta.

Il cordoglio ai familiari: la moglie Maria Cecilia e i figli Paolo Francesca e Claudia che onorano con successo la storia di Ariston Group, ancora profondamenti radicati nella più nobile tradizione produttiva e sociale del nostro territorio”.

