La venue assolutamente speciale per questa occasione sarà la Locanda “La Loggia”. Sabato 5 ottobre Dj Ares che poi lascerà spazio alla band ascolana. Il 6 sarà la volta di The Snaketives che lasceranno il palco alle ore 18 ai N’ice Cream

ROCCAFLUVIONE – Si avvicina un altro weekend e non mancano proposte ed eventi per trascorrere, tra musica ed allegria, il nostro tempo libero.

Nel virtuale viaggio musicale che ci permette di accompagnare i “Distretto 13” durante i loro concerti, questo weekend approderemo a Roccafluvione.

La venue assolutamente speciale per questa occasione sarà la Locanda “La Loggia” che – per una volta – metterà a riposo le specialità locali per le quali è giustamente nota e presterà la propria esperienza nel settore ad una speciale “Oktoberfest”.

In questi giorni è già stato predisposto il tipico “tendone” e tutto è pronto per una “due giorni” di birra e musica.

Si partirà sabato 5 ottobre alle ore 17.30 con DJ Ares per poi proseguire alle 21.30 con il concerto dei “Distretto 13” mentre domenica 6 ottobre alle 13.00 si ripartirà con “The Snaketives” che lasceranno il palco alle ore 18 ai “N’ice Cream“.

L’evento sarà caratterizzato dall’offerta della speciale bitta Löwenbräu dell’originale Oktoberfest monegasca e dalla proposta di piatti tipici come lo stinco alla bavarese, il pollo alla bavarese, i bretzel o i tipici würstel.

“Sabato sera sarà una serata dedicata all’energia e al divertimento“ anticipano i Distretto 13 – “Stiamo vivendo una stagione autunnale intensa e gratificante e fortunatamente riceviamo feedback molto positivi per lo spettacolo che stiamo portando sul palco. Abbiamo già iniziato a lavorare al nuovo repertorio che, in parte, probabilmente vedrà la luce già a Capodanno ma è ancora prematuro parlarne. Per adesso continuiamo a goderci la gioia e l’adrenalina che il pubblico ci regala ad ogni concerto“.

L’appuntamento con i “Distretto 13” è fissato per sabato 5 ottobre alle 21.30 alla Locanda La Loggia di Roccafluvione con due ore e mezzo di energia e musica “old school”, suonata orgogliosamente ed esclusivamente dal vivo, senza alcun tipo di supporto preregistrato. Info e prenotazioni: 0736.369076

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.