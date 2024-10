ASCOLI PICENO – Ordinanza dirigenziale 635 del 05/10/2024. Regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei lavori di smontaggio gru in via San Pietro in Castello ad Ascoli prevista dalle ore 23 del 7 ottobre 2024 alle ore 6 dell’8 ottobre 2024. Richiedente: Crivedil srl.

Con l’ordinanza dirigenziale 635 del 05/10/2024 l’Amministrazione comunale ordina

1) la revoca dell’Ordinanza Dirigenziale nr. 08 del 09/01/2023 prot. 1783;

2) per il giorno 07 ottobre 2024 dalle ore 23:00 fino alle ore 06:00 del giorno 08 ottobre 2024, salvo fine anticipata dei lavori, di regolamentare la circolazione stradale come segue:

Piazza Roma lato ovest – istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta;

Via del Trivio – istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per l’intera via;

Via B. Cairoli – istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati a partire da p.zza Ventidio Basso e fino all’intersezione con via Vidacilio con contestuale revoca dell’offerta di sosta a qualunque titolo riservata;

Piazza Ventidio Basso – istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta h24 su tutti i lati della piazza, con contestuale revoca dell’offerta di sosta a qualunque titolo riservata;

Via San Pietro in Castello – istituzione dell’interdizione del transito veicolare, sono fatti comunque salvi i casi di emergenza in cui il richiedente dovrà comunque adoperarsi per garantire l’immediata uscita dei veicoli presenti all’interno del parcheggio o dalle proprietà laterali interdette; il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 in ambo i lati.

Per il transito dei mezzi diretti al cantiere – interdizione temporanea alla circolazione veicolare in piazza V. Basso, in via Cairoli, via del Trivio, Via dei Tamburrini, Via E. Trebbiani per il tempo strettamente necessario al posizionamento di bilici per le operazioni di smontaggio gru da attivarsi mediante l’impiego di movieri presso tutte le intersezioni interessate dal transito veicolare (resta inteso che una volta posizionati i due mezzi, il transito su via Via E. Trebbiani, sarà sempre garantito).