ASCOLI PICENO – Il giorno 5 novembre 2024, con inizio alle ore 9 presso l’Ufficio Gare di Palazzo Arengo ad Ascoli, si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, per la vendita di venti immobili di proprietà comunale.

Per poter partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione. Il plico dovrà recare sul frontespizio, oltre al nome e alla ragione sociale del concorrente, la dicitura “Offerta per asta pubblica del giorno 5 novembre 2024” e pervenire improrogabilmente al Comune di Ascoli Piceno entro le ore 12 del giorno 4 novembre 2024.

Per consultare l’elenco degli immobili con i relativi prezzi stimati a corpo a base d’asta, e per tutta la documentazione, è possibile consultare la pagina del sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/

