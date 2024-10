ASCOLI PICENO – Una storia a due che prosegue, che ha un bel passato e che ora sta costruendosi uno straordinario futuro, chiamato Lancia Delta Sp Evopower a trazione integrale. A San Marino, in occasione del Rally legend che si terrà dal 10 al 13 ottobre prossimi, è prevista in anteprima assoluta la presentazione del progetto e in collaborazione con Sassa Roll-Bar verrà allestito uno stand dove sarà possibile ammirare “senza veli” la Delta Sp Evopower.

Entro la fine del 2024, poi, è previsto anche un primo test. Da una parte, quindi, c’è la vettura appena ricordata, che costituisce una novità in assoluto; dall’altra c’è l’uomo, Marco Sbrollini, imprenditore e pilota di Pergola (Pesaro e Urbino), che per anni è stato protagonista nella velocità in montagna, vincendo nel 2017 il titolo tricolore nella E1 Italia proprio con la sua fiammante Lancia Delta Evo.

L’amore per questa auto ha così partorito un’idea geniale in Sbrollini e nel team che lo ha affiancato in dieci anni di agonismo: la nascita di un nuovo modello a quattro ruote ispirato allo stile Delta. “Volevamo dare continuità e scrivere una storia all’indomani di successi e sacrifici affrontati assieme – dichiara Sbrollini – e dare lustro a una icona dell’automobilismo mondiale quale è appunto la Lancia Delta, che intendiamo riproporre sia come auto da corsa che come pezzo da collezione. Il sogno mio e dell’intero gruppo, che abbiamo iniziato a cullare anni addietro, era quello di costruire una Delta che diventasse la più performante di tutti i tempi, mettendo insieme le conoscenze e le capacità di uno staff composto da persone e aziende che ha vissuto a lungo le esperienze sui “campi” di gara. Ora siamo pronti”.

Con un peso di poco superiore ai 900 chilogrammi, la nuova Delta Sp sarà la più leggera di sempre e con i suoi oltre 600 cavalli di potenza e soluzioni aerodinamiche e tecniche senza precedenti sarà in grado di diventare il punto di riferimento per le prestazioni delle vetture turismo, nel rispetto della sicurezza e dei regolamenti Fia, essendo stata sviluppata in collaborazione con un’azienda leader nel settore, la Sassa Roll-Bar. La Lancia Delta Sp Evopower verrà prodotta in dieci esemplari numerati e personalizzabili in alcuni dettagli; una di esse è già oggetto di sviluppo in preparazione al prossimo campionato italiano Super Salita.

Pergola è il fulcro logistico: qui infatti hanno sede la Falcom di Fernando Lancia, che si è occupata della progettazione e della realizzazione di tutti i componenti meccanici, e poi la Powercar che – mediante il ramo aziendale Evopower – si occupa dell’assemblaggio dei componenti di un modello che ha matrice italiana per quasi il 100%.

La carrozzeria, completamente in fibra di carbonio, è stata realizzata dalla ditta Composita, mentre cambio e trasmissione sono stati progettati e costruiti dalla storica azienda Zanghellini di Ivano Fracena (Trento). Il progetto della Lancia Delta Sp Evopower è stato sostenuto dalla scuderia Speed Motor di Gubbio, presieduta da Tiziano Brunetti e della quale Marco Sbrollini fa tuttora parte; proprio la Speed Motor curerà l’ambito della comunicazione.

