ASCOLI PICENO – Dopo la breve pausa estiva, Palazzo Pacifici riapre i battenti. Nella storica e prestigiosa sede, situata nel cuore del centro storico ascolano, l’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” riprende la propria attività didattica e formativa.

Al via, da settembre, i Corsi di Musicoterapia tenuti dalla Docente EMI SPINUCCI che tanto apprezzamento hanno ottenuto durante lo scorso anno, così come i Corsi di Danza Classica e Moderna della Docente MARIA LUIGIA NERONI, che quest’anno si arricchiscono dell’interessante novità del Corso di Fisiodanza per Adulti.

Confermatissimo il Corso di Coro Voci Bianche, diretto dal M° MARIO GIORGI, dopo una stagione entusiasmante ricca di importanti partecipazioni e significativi traguardi.

Dal 1° Ottobre attivi tutti gli altri Corsi Strumentali sia del percorso Classico che Moderno: una ricchissima proposta formativa che prevede sia Corsi liberi che Pre-Accademici, ancora in vigore per gli allievi dello Spontini, grazie alla più che decennale convenzione con il Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro che ne certifica il percorso.

Tutte le informazioni sono a disposizione nel sito dell’Istituto (www.istitutospontini.it), nelle pagine Social o presso la Segreteria, in Via del Trivio 19, aperta con il seguente orario: martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 (tel. 0736-253169; email: [email protected])

