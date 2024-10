ASCOLI PICENO- Mister Di Carlo alla vigilia di Ternana-Ascoli ha parlato così in conferenza stampa:

“Domani sarà una bella sfida contro una Ternana forte, retrocessa come noi, ha mantenuto gran parte della struttura e Abate la fa giocare bene. Proverà, insieme ad altre tre o quattro squadre, a vincere il campionato. Come dico sempre, abbiamo rispetto, ma paura di nessuno. In settimana abbiamo preparato bene la partita, dobbiamo ripartire dallo spirito messo in campo col Pescara. Intensità, qualità di gioco e atteggiamento avuti col Pescara mi sono piaciuti, ma bisogna migliorare la fase di squadra – che deve lavorare meglio su reparti e sulle distanze – così come le letture di squadra in fase difensiva; in avanti dobbiamo proporci di più e in modo più rapido. I ragazzi sono stimolati a venir fuori da questo momento, c’è tempo, non dobbiamo metterci troppa pressione addosso, dobbiamo essere forti nelle gambe, ma soprattutto nella testa. L’Ascoli deve avere uno spirito battagliero e uno spirito di squadra elevato. Se non si parte da questi aspetti si fa fatica a vincere le partite e per vincerle dobbiamo essere più consapevoli delle nostre forze. Non dovremo concedere spazi agli avversari, perché sono bravissimi a sfruttarli, hanno un modo di giocare molto rapido, nell’uno contro uno, dietro hanno giocatori esperti e forti fisicamente. Domani le due difese avranno più lavoro da fare, ma bisognerà giocare di squadra.

“Domani vorrei vedere in campo le cose che abbiamo preparato in settimana, abbiamo lavorato con tutti gli effettivi, negli ultimi due giorni è rientrato Tavcar, è da tanto che non gioca, ma è disponibile e se servirà buttarlo dentro lo faremo. Curado ne avrà per un po’, sta meglio, ma ne avrà almeno per un mese.Sulla formazione ci potranno essere una o due varianti, non per cambiare, ma per caratteristiche.”

“I giovani li vedo più integrati agli esperti, abbiamo fatto un bel lavoro di squadra in questa settimana, che è stata utile perché ho potuto dare principi di gioco. Domani servirà essere concreti, non concedere spazi alla Ternana, essere prepotentemente coraggiosi, sarà un bell’esame alla settimana fatta”.

In chiusura il tecnico ha risposto alle domande sui singoli:“Marsura è un giocatore forte, ha moltissima qualità, va lasciato libero di esprimersi, non bisogna bloccarlo nelle tattiche, fa l’esterno, il centrocampista offensivo, la seconda punta aperta, lo abbiamo provato in più moduli. Più andremo avanti e più crescerà dal punto di vista della concretezza, ma ora mi interessano l’atteggiamento e la prestazione.

Varone sta benissimo, è carico, è leader sia per carattere che per qualità.

“Tremolada ha una qualità eccelsa, deve solo ritrovare il ritmo di gioco, dobbiamo cercarlo di più fra le linee così come dobbiamo cercare di più Corazza, perché spesso in avanti non vediamo i giocatori che hanno maggiore qualità”.

Al termine della seduta di rifinitura svolta stamane allo stadio Del Duca, Mister Di Carlo ha convocato 25 calciatori per Ternana-Ascoli, match valido per la 9^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domani, domenica 13 ottobre, alle ore 20:45, al “Libero Liberati” di Terni.

PORTIERI: Abati, Livieri, Raffaelli

DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Cozzoli, Gagliolo, Maurizii, Menna, Piermarini, Quaranta, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Bando, Bertini, Campagna, Maiga Silvestri, Tremolada, Varone

ATTACCANTI: Achik, Corazza, D’Uffizi, Gagliardi, Marsura, Silipo, Tirelli.

Squalificati: Caccavo

