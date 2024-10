Un ventenne ascolano è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish. Nei suoi confronti è scattato il sequestro della sostanza e contestuale segnalazione come assuntore

ASCOLI PICENO – La Polizia Locale di Ascoli Piceno comunica gli ultimi dati derivanti dall’ordinaria attività di controllo del territorio.

Polizia stradale: ammontano a 5 gli incidenti stradali con fuga risolti nell’arco di 24 ore dagli agenti della polizia locale grazie ad indagini tempestive supportate dalle testimonianze raccolte dalla cittadinanza e dai riscontri sul sistema di videosorveglianza che hanno permesso di assoggettare i tutti trasgressori alle rispettive responsabilità penali, amministrative e civili.

Sicurezza Urbana: gli uomini del N.O.S.U. (Nucleo Operativo Sicurezza Urbana) hanno svolto accertamenti che hanno portato alla chiusura di un esercizio commerciale di vendita di prodotti alimentari che esercitava senza titolo autorizzativo e con gravi carenze igienico sanitarie. Nella stessa operazione è stato scoperto anche un laboratorio abusivo di prodotti alimentari. Elevate sanzioni per circa 10 mila euro.

Stupefacenti: in materia di stupefacenti, due sono state le perquisizioni domiciliari delegate a mezzo di unità cinofila. Inoltre, durante i consueti controlli serali, in Piazza Ventidio Basso, un ventenne ascolano è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish. Nei suoi confronti è scattato il sequestro della sostanza e contestuale segnalazione come assuntore alla Prefettura competente.

Ztl e Polizia di prossimità: stretta sul centro storico, specie in orario serale, relativamente alla sosta selvaggia a scapito della sicurezza stradale con particolare riguardo alle categorie deboli quali pedoni e diversamente abili.

I nuovi varchi Ztl entrati in funzione hanno permesso inoltre di alleggerire il traffico veicolare nel centro storico. In media ammontano a circa 50 le infrazioni giornaliere rilevate.

