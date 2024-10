Vincitrice per 3 set a 2,risultato sperato ma non certo, per una squadra che esordisce quest’anno, per la prima volta, in una competizione regionale

COMUNANZA – Esordio stagionale vincente della Accoppiatura Samuel Comunanza in serie D sabato 12 ottobre in casa presso la palestra comunale di Force contro la Cucine Lube Jean Paul Myné. La “prima” di campionato ha visto la Pallavolo Comunanza uscire vincitrice per 3 set a 2,risultato sperato ma non certo, per una squadra che esordisce quest’anno, per la prima volta, in una competizione regionale.

La squadra di casa, guidata dal capitano Luciano Rossi, ha primeggiato nei primi due set. Dal terzo set, complici anche forse stanchezza e emozione, gli ospiti hanno recuperato il risultato, riportando dopo il quarto set lo scontro alla pari. Decisivo il set finale, nel quale la grinta dei ragazzi di Comunanza ha prevalso sul gioco competitivo degli sfidanti. Migliori in campo il libero Alessio Di Serafino e la banda Andrea Lupini per una squadra in crescita che ha visto il debutto in serie D anche di due giocatori dal settore giovanile, Buratti e Fiocchi.

L’allenatore di Comunanza Marco Fiocchi, a fine partita: “Buon risultato per una squadra che è arrivata solo quest’anno a livello regionale, abbiamo studiato e osservato, c’è molto da lavorare ma sono soddisfatto per l’impegno e la volontà dei ragazzi di riuscire”. Sabato prossimo l’Accopiatura Samuel sarà di scena alle ore 18 al palasport Milena Nardi di Caldarola per affrontare l’Adus Volley.

Tabellino

Accoppiatura Samuel Comunanza -Cucine Lube Jean Paul Myné

3-2

25/18 25/22 14/25 18/25 16/14

Primo arbitro: D’Ercoli Luca

Accoppiatura Samuel Comunanza : Buratti 14, Di Serafino 99, Fiocchi 8, Lupini 2, Moretti 11, Perticarini 1, Pieroni 18, Pollaccia 9, Rossi 10 (K), Sciamanna 20, Spinucci 7, all. Marco Fiocchi.

Cucine Lube Jean Paul Myné : Brunelli 11, Bruscantini 1, Carassai 9, Ciferri 16, Diomedi 23, Fabiani 6, Fraticelli 10 (K), Fratini B. 8, Fratini L. 12, Fusi 4, Guarino 13, Pancotto 19, Sortino 14, all. Carassai Simone e Palermo Marta.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.