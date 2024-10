ANCONA – Giornata di festa per le scuole marchigiane che hanno ufficialmente concluso il progetto Erasmus+, esperienze di tirocinio lavorativo presso imprese e istituzioni di tutta Europa (svolto durante l’anno scolastico al terzo e quarto anno). La mattina dedicata al progetto, 15 ottobre alla Loggia dei Mercanti di Ancona, si è aperta con il raccoglimento per la tragedia occorsa solo ieri a uno studente marchigiano.

Nella data dedicata all’Erasmus , Camera Marche ha voluto celebrare la cerimonia di consegna degli attestati ai ragazzi che si sono messi in gioco con un’esperienza lavorativa all’estero.

A prendere parola oltre ai vertici di Camera Marche che hanno sottolineato come l’Erasmus sia il più forte elemento di creazione di identità europea, anche l’Assessore regionale all’istruzione Chiara Biondi (che ha parlato di orientamento, didattica innovativa e dottorati innovativi a caratterizzazione industriale), Andrea Santori in qualità di Direttore di ITS e imprenditore, che ha incentrato il suo intervento sul tema di competenze, doppia transizione e sistema duale Scuola/Lavoro, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico regionale Donatella D’Amico che ha sottolineato “un aspetto fondamentale per le scuole è quello della motivazione e del coinvolgimento di studentesse i studenti. Tanto più in questo momento storico tanto complesso in cui la Scuola è chiamata a riflettere e chiedersi cosa può fare di più per i suoi ragazzi. Certamente possiamo portare avanti azioni preziose come questa nata dall’opportunità offerta da Camera Marche che ringrazio: con Eramsus+ i nostri studenti possono affacciarsi in Europa e nel Regno Unito, si apre loro una strada nuova e si schiudono esperienze formative e professionalizzanti uniche. Ci chiediamo spesso quali competenze dare ai giovani di fronte a uno scenario lavorativo cangiante: la competenza progettuale, che rende capaci di adattarsi ed essere flessibili, è di certo la più importante ed è la prima che si acquisisce con questo progetto”.

Intervenuto anche il referente di Claudio Carlone di Eurocentro srl e i partner territoriali del progetto.

La voce più importante è stata quella dei ragazzi: come Giulia, che ha vissuto la sua esperienza lavorativa presso un Hotel 4 stelle di Vienna dove si è occupata di gestione delle prenotazioni on line, Sofia che ha lavorato in una pasticceria di Parigi, Giada che ha svolto il progetto presso una realtà museale slovena, Leonardo che a Barcellona ha lavorato in uno spazio di coworking come sviluppatore informatico; tutti hanno evidenziato anche l’aspetto dell’arricchimento personale dato dalla condivisione del soggiorno e del lavoro all’estero con ragazzi provenienti da diversi Paesi.

L’iniziativa progettuale denominata “CameraMarche Alliance For Learning Mobility 2022” è stata promossa dal consorzio nazionale VET denominato “CameraMarche Alliance For Learning Mobility”, coordinato dalla Camera di Commercio delle Marche nel quadro del programma ERASMUS+, Azione KA1. L’evento conclusivo del progetto si è svolto quest’anno all’interno della ottava edizione degli ErasmusDays, giorni in cui le persone di tutto il mondo celebrano i progetti, le opportunità e i vantaggi offerti dai progetti Erasmus+ .

Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma ERASMUS+, ha permesso l’assegnazione di 95 borse Erasmus VET finalizzate allo svolgimento di un’esperienza formativa/lavorativa di mobilità all’estero della durata di 1 mese per gli studenti iscritti alle III e IV classi (Borsa di mobilità breve VET Learners) e di circa 3 mesi per gli studenti in uscita dal V anno (Borsa di mobilità lunga ERASMUS PRO).

In particolare sono state assegnate 88 borse Erasmus VET Learners (di cui 2 borse riservate a studenti con Bisogni Educativi Speciali ex Legge 104/92) a favore di giovani studenti iscritti alle classi III e IV degli Istituti scolastici partner di progetto e 7 borse Erasmus PRO riservate agli studenti in uscita dalle classi V degli Istituti scolastici partner di progetto. Le attività di mobilità hanno permesso ai ragazzi partecipanti di approfondire ambiti specifici del proprio percorso scolastico, di aumentare le competenze nelle lingue straniere, di migliorare le proprie prospettive di carriera e di rafforzare la propria capacità di confrontarsi con contesti lavorativi esteri.

I principali ambiti lavorativi della mobilità degli studenti sono stati Agricoltura e zootecnia (4), Amministrativo (6), Artistico e culturale (10), Chimica, farmacia e biotecnologie (11), Educazione (7), Informatica (9), Marketing e attività editoriali (10), Meccanico e Meccatronico (3), No profit (2), Ospitalità alberghiera e ristorazione (13), Servizi commerciali (7), Servizi di intrattenimento (4), Turismo (9).

Sono inoltre state realizzate 4 borse per la mobilità dello staff della durata di 7/8 giorni, che hanno permesso a 4 docenti scolastici di Istituti membri del Consorzio “CameraMarche Alliance For Learning Mobility”, di svolgere una esperienza in modalità Job Shadowing o “Affiancamento lavorativo”nell’ambito presso un’organizzazione ospitante in un altro paese, con l’obiettivo di acquisire nuove pratiche e raccogliere nuove idee attraverso l’osservazione e l’interazione con pari, esperti o altri professionisti nel lavoro quotidiano presso l’organizzazione ospitante.

Notevole importanza è stata data alla fase di preparazione dei beneficiari con una serie di attività preparatorie quali specifici seminari tematici a carattere di orientamento professionale e settoriale. Il tirocinio all’estero è stato svolto presso aziende/organismi di Francia, Irlanda, Slovenia, Spagna, Polonia, Austria e Inghilterra. Al rientro sono stati realizzati dei seminari di valutazione post-esperienza Per tutti i partecipanti, l’esperienza di mobilità viene attestata tramite certificazione Europass Mobility e ulteriori attestati/certificazioni di riconoscimento previsti dall’iniziativa.

Scuole di provenienza degli Studenti: Liceo Classico “F. Stabili” (Ascoli Piceno), IIS “G. Mazzocchi-Umberto I” (Ascoli Piceno), IIS “Volterra-Elia” (Ancona), IIS “E. Mattei” (Recanati), Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” (Jesi), IIS “Corinaldesi – Padovano” (Senigallia), IIS “Carlo Urbani” (Porto Sant’Elpidio), IIS “Da Vinci” (Civitanova Marche), IIS “Bonifazi-Corridoni” (Civitanova Marche), IIS “G. Garibaldi” (Macerata), IIS “A. Gentili” (San Ginesio), IPSEOA “G. Varnelli” (Cingoli), IIS “C. Varano” (Camerino), Liceo scientifico “G. Marconi” (Pesaro), Liceo Artistico “F. Mengaroni” (Pesaro).

Organismi di accoglienza esteri: Aureka (Parigi – Francia), Sagitter (Dublino – Irlanda e Barcellona – Spagna), ZNI (Maribor – Slovenia), Incoma Intermobility (Valladolid e Siviglia– Spagna), Aviva (Breslavia – Polonia), Amadeus (Vienna – Austria), CTI (Cork – Irlanda) e Launguage Solution (Portsmouth – Inghilterra).

Il progetto continua per le prossime annualità scolastiche, oltre che con le 26 borse aggiuntive che sono state assegnate, col nuovo bando che uscirà entro la fine dell’anno: tenere d’occhio il sito e i canali social di Camera di Commercio delle Marche.

