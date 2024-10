ASCOLI PICENO – “L’istituzione scolastica deve principalmente svolgere la funzione fondamentale che è quella dell’istruzione e della formazione, pubblica, libera e gratuita”.

Così si apre la nota congiunta di Marco Fioravanti e Donatella Ferretti, sindaco e assessore di Ascoli Piceno: “Allo scopo di assolvere nel migliore dei modi a questo ruolo, e di garantire a tutti il diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione, le scuole devono porsi in ascolto del territorio, recependone le esigenze e le istanze. Ed è in quest’ottica che nel territorio di Villa Sant’Antonio, afferente al Comune di Ascoli Piceno, dove è presente un plesso dell’Isc Falcone-Borsellino che ospita la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria, si è ritenuta opportuna la richiesta di istituzione del tempo pieno, a partire da prossimo anno scolastico. Infatti le famiglie di questa zona si spostano per motivi di lavoro e hanno la necessità di poter usufruire di un tempo scolastico prolungato con i servizi di mensa e di trasporto”.

I due proseguono: “Tale richiesta è stata avanzata dalla Dirigente Scolastica, Dottoressa Monica Grabioli, agli organi competenti, alla luce di una ricognizione attenta delle esigenze territoriali, e dopo aver acquisito il parere favorevole degli organi scolastici, Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto. Si era infatti verificato, nello scorso anno scolastico, che i bambini uscenti dalla scuola per l’Infanzia di Villa sant’Antonio avessero chiesto, per l’iscrizione alla scuola elementare, l’opzione del tempo pieno, requisito che, non essendo disponibile, ha determinato l’iscrizione a Castel di Lama, comune limitrofo”.

“Riteniamo quindi che, in ottemperanza al dovere fondamentale di garantire a tutti la migliore organizzazione possibile in base alle esigenze e alle situazioni specifiche, e nel rispetto della libertà di ogni famiglia di scegliere l’istituto che più corrisponde alle loro necessità o preferenze, sia necessario ampliare l’offerta formativa del plesso di Villa Sant’Antonio istituendo il tempo pieno.

Tale assetto favorirebbe anche la verticalizzazione dei percorsi formativi, modalità questa auspicabile per agevolare il successo scolastico degli alunni – concludono entrambi – La linea dell’Amministrazione Comunale di Ascoli è quella di arricchire e potenziare i servizi scolastici presenti sul territorio, perchè è questo un indicatore imprescindibile dell’attenzione per le famiglie e per il futuro della comunità. Difendiamo quindi il mantenimento della presenza della scuola nella frazione di Villa sant’Antonio, respingendo i tentativi di cannibalizzazione da parte di altre scuole, che porterebbero a un impoverimento dell’offerta formativa con grave danno per la popolazione.

Quando si chiude una scuola si spegne un faro di civiltà”.

