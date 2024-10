ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Abruzzo, settembre 1943. Due giovani fratelli, Santina e Vittorio, vivono in una piccola cascina al limitare di un bosco e attendono il ritorno dalla guerra del padre. Aiutati solo dal loro legame, da qualche vicino e dalla lettura di romanzi di avventure lontane, si trovano a dover affrontare indirettamente la guerra ospitando in casa un giovane soldato straniero ferito, Thomas. Si tratta di un nemico, un mostro, un lupo mannaro, o è un ragazzo non così diverso da loro? Vivere e sopravvivere agli eventi in quei tempi difficili li porterà a scoprirsi reciprocamente, fino ai loro più drammatici segreti.

Libreria Prosperi in collaborazione con Circolo ARCI Caciara, venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 18:30 presenteranno, al Circolo ARCI Caciara (via della Piazzarola 2, Ascoli Piceno), il fumetto IL LUPO, autoproduzione [2024], disegnato da Valentina Griner, sceneggiato da Leonardo D’Agostini e Valentina Griner da un soggetto di Pietro Albí e Leonardo D’Agostini. Già autrice del fumetto Le verità di Bébé Donge, realizzato in collaborazione con il collettivo musicale “Bébé Donge” e edito da Goodfellas, Valentina Griner ha frequentato la Scuola Romana dei Fumetti, dal 2017 è parte del Collettivo Magville e dal 2018 collabora con il festival romano ARF! Modererà l’incontro lo scrittore e sceneggiatore Pietro Albí.

Sarà possibile acquistare il libro al Circolo. Ingresso gratuito riservato ai soci Arci, il costo della tessera è di 10 euro.

