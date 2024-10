VALLE CASTELLANA – Il Rotaract Club di Ascoli Piceno e il Rotaract Club di San Benedetto del Tronto sono lieti di presentare il loro nuovo evento, “Assaggi d’Autunno”, un’iniziativa dedicata alla scoperta delle meraviglie naturali e dei sapori tipici dell’autunno. L’appuntamento è fissato per sabato 26 ottobre 2024 presso l’Hotel Remigio I di San Giacomo di Valle Castellana, suggestiva località montana situata a 1105 metri di altitudine sulla Montagna dei Fiori.

La giornata prenderà il via alle 10 con una passeggiata guidata alla scoperta del territorio, accompagnati dal fitopatologo Professor Camillo Di Lorenzo e da una guida certificata dell’associazione Gigaro88, che ci racconteranno le curiosità storiche e naturalistiche della zona. Al termine dell’escursione, alle 13:00, i partecipanti potranno degustare presso l’Hotel Remigio un pranzo dai sapori autunnali, arricchito da caldarroste e vino cotto, per un autentico incontro con i prodotti locali. Gli utili saranno devoluti al Service Distrettuale 2090xAIRC, in sostegno della ricerca contro il cancro.

L’iniziativa aderisce inoltre al progetto divulgativo “2090Borghi”, volto alla tutela e valorizzazione dei borghi del territorio. Si raccomanda ai partecipanti un abbigliamento sportivo e l’utilizzo di calzature adatte al percorso montano. Per iscriversi, è possibile compilare il form online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedPBD7qr9w_ZYS2DLDivKvWq9_9hDLVUXO67C4b4-79HFKzQ/viewform.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti: recapiti: [email protected], [email protected].

