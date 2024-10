Soddisfazione da parte del sindaco Matteo Terrani: “Il ringraziamento va a tutta la mia squadra e agli uffici del Comune per aver centrato questo obiettivo in tempi rapidissimi”

FOLIGNANO – Il Comune di Folignano ottiene un importante finanziamento di quasi mezzo milione di euro a seguito del bando per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr. Per Folignano è finanziato un progetto di 432 mila euro destinato all’ampliamento degli spazi: l’intervento contribuirà così a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti e sarà di grande supporto anche per le famiglie.

Soddisfazione da parte del sindaco Matteo Terrani: «Il ringraziamento va a tutta la mia squadra e agli uffici del Comune per aver centrato questo obiettivo in tempi rapidissimi – afferma -. Il finanziamento ci dà l’occasione per organizzarci al meglio quando saranno in funzione tutte e cinque le classi del tempo pieno che richiederanno una maggiore necessità di spazi». La misura, inserita nell’ambito della Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Istruzione e Ricerca – Componente 1, ha l’obiettivo di potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, dall’infanzia fino all’università, favorendo in particolare il piano di estensione del tempo pieno e delle mense, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

L’amministrazione comunale chiedeva da tempo l’attivazione del tempo pieno: dallo scorso anno scolastico a Folignano, per la prima volta, sono state introdotte le prime due sezioni (dalle ore 8 alle 16). «Ribadiamo la grande attenzione al mondo scolastico e alle famiglie – aggiunge Terrani -. Abbiamo sempre ritenuto il tempo pieno un’opportunità di crescita, oltre che un momento educativo di grande valore. Oggi rappresenta un ulteriore punto di forza delle scuole di Folignano e rafforza l’attrattività delle nostre strutture, arrestando la migrazione verso i comuni limitrofi a cui eravamo abituati negli anni passati

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.