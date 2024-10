La condivisione di idee e la costruzione di un percorso comune si fondano sulla convinzione che solo creando una rete forte e consapevole si potrà garantire un futuro solido per i più giovani

OFFIDA – Il 19 ottobre, all’Enoteca regionale di Offida, si è tenuto il primo di una serie di incontri mirati alla costruzione di un Patto di Comunità tra Comune, Scuola e Famiglie. Questo progetto in collaborazione con l’Ic Falcone Borsellino, mira a instaurare un dialogo costante e produttivo tra le parti, con l’obiettivo di sostenere e accompagnare la crescita dei bambini e dei ragazzi, anche attraverso un uso consapevole della tecnologia. Un tema di grande attualità, considerando l’impatto degli strumenti digitali nella vita quotidiana e formativa dei giovani.

“La formazione scolastica – commenta l’assessora Isabella Bosano – rappresenta il laboratorio in cui si costruisce il futuro sostenibile di cittadinanza e cultura. Mai come oggi è fondamentale creare percorsi condivisi tra famiglie, insegnanti e istituzioni, per costruire una rete educativa che possa accompagnare le nuove generazioni verso un domani migliore. Il Patto di Comunità sarà scritto e sviluppato insieme, grazie alla partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti: genitori, insegnanti e amministratori locali”.



Il ringraziamento dell’Amministrazione va alla formatrice 0-6 Jessica Omizzolo, che ha impreziosito l’incontro con riflessioni stimolanti e nuove prospettive, alle insegnanti presenti e ai genitori che hanno partecipato attivamente.

L’incontro è stato anche un’occasione per sottolineare l’impegno dell’Amministrazione comunale di Offida, che tra le sue linee programmatiche ha posto proprio la creazione di Patti di Comunità come strumento di supporto e aiuto reciproco tra famiglie e scuola. Un impegno concreto per il bene e il futuro dei nostri bambini e ragazzi, volto a costruire un’alleanza educativa solida, capace di affrontare insieme le sfide del presente e del futuro.

