COMUNANZA – La Accoppiatura Samuel Comunanza esce sconfitta 3 a 0 a Caldarola dai padroni di casa della Adus Volley sabato scorso 19 Ottobre nella seconda giornata del campionato regionale serie D maschile di pallavolo.

Netta la superiorità degli avversari che si dimostrano subito di categoria superiore e fra i migliori del campionato. Molte le assenze in campo per Comunanza, che non riesce a reggere il ritmo degli atleti di casa. Unica nota positiva l’esordio in serie D di un altro atleta dalle giovanili, Michele De Angelis. Il percorso per la squadra allenata da Fiocchi si mostra quindi molto in salita, ma la volontà di fare meglio sarà sicuramente protagonista della prossima sfida contro la Yuasa Santoni.

Tabellino

Adus Caldarola Volley – Accoppiatura Samuel Comunanza

3-0 (25/8 25/11 25/12)

ARBITRO: Fabio Ubaldi

ADUS VOLLEY CALDAROLA: Cilla 1, Gentili 6, Giorgi 18, Lorenzini 2, Lucaroni 28, Maccari 9, Marconi 11, Principi 7, Ricottini 12, Rizzuto 4, Sabbatucci 5, Smerilli 8, Sparapani 15 (K), Tombolini 22, all. Mauro Cataldi

ACCOPPIATURA SAMUEL COMUNANZA: De Angelis 4, Giannini 14, Di Serafino 99, Fiocchi 8, Lupini 2, Moretti 11, Perticarini 1, Pieroni 18, Pignoloni 3, Rossi 10 (K), Sciamanna 20, Spinucci 7, all. Marco Fiocchi.

