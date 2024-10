ASCOLI PICENO – Tutto pronto per una sentita manifestazione sportiva nel nostro territorio.

Oggi, 23 ottobre, si è svolta la conferenza di presentazione, presso la Sala Ceci della Pinacoteca di Ascoli, della Mezza Maratona di Ascoli, giunta alla settima edizione.

Erano presenti il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, l’assessore allo Sport Nico Stallone, il sindaco di Comune di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, e gli organizzatori della manifestazione tra cui gli esponenti dell’associazione Picchio Running.

La gara prenderà il via domenica 27 ottobre con partenza ad Acquasanta Terme. Ecco il programma.



Sabato 26 ottobre



Ore 17 inizio consegna pettorali e iscrizioni in piazza Arringo ad Ascoli;



Domenica 27 ottobre

Ore 7:30 da Viale de Gasperi di Ascoli Piceno partenza dei bus alla volta di Acquasanta Terme, il servizio è gratuito per tutti gli atleti. Non occorre prenotare. Partenza unica;

Dalle ore 7:30 alle ore 8:30 consegna pettorali in Acquasanta Terme in prossimità della partenza in via Buonamici;

Ore 8:30 termine ultimo per la consegna delle borse personali;

Ore 9 Partenza Mezza Maratona da Acquasanta Terme;



Ore 12 Premiazioni Mezza Maratona – Piazza Arringo, Ascoli Piceno;

Per altre informazioni: www.maratonadiascoli.it – [email protected]

Marco Fioravanti apre la conferenza: “Anche quest’anno torna un’importante competizione sportiva. Partenza da Acquasanta Terme e arrivo in piazza Arringo ad Ascoli. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la Mezza Maratona, gara che porta anche un messaggio importante politico data la recente collaborazione sociale tra Ascoli e Acquasanta Terme (n.d.r. stazione appaltante). Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa bella giornata di sport. Io parteciperò da atleta e spero in un buon risultato ma l’importante è dare visibilità a questa manifestazione e ai Comuni interessati”.

Sante Stangoni prosegue: “Siamo onorati di partecipare a questa maratona ed è motivo di orgoglio la partenza da Acquasanta Terme e ringrazio il Comune di Ascoli, in particolare l’assessore Nico Stallone, per averci coinvolto. Spero sia il primo di tanti anni dove Acquasanta Terme sarà presente. Questa competizione unisce, non solo dal punto di vista sportivo, le due comunità, come ha affermato in precedenza il mio collega Fioravanti. Un bel messaggio per il futuro e un auspicio per una collaborazione più frequente fra comunità del Piceno”.

Nico Stallone aggiunge: “La Mezza Maratona è ormai diventato il futuro di questo sport poiché coinvolge molti partecipanti di vario genere ed età. Questa competizione nostrana ha fatto scuola. Andiamo a festeggiare questa manifestazione che ormai è diventato una certezza di alti livelli. C’è già un accordo tra organizzatori e Comuni per il 2025 con la partecipazione di atleti di caratura nazionale e internazionale. Tutto questo è possibile grazie ad una grande macchina organizzativa. Siamo fieri della collaborazione con Acquasanta Terme, l’arrivo in piazza Arringo poi è già una forte emozione. Un ringraziamento anche alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine che faciliteranno lo svolgimento della kermesse sportiva”.

Gli organizzatori Etta Cesari, Benedetta Galanti e Alberto Mazzocchi aggiungono: “Abbiamo già tante iscrizioni e fino a sabato 26 ottobre sarà possibile aderire. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. I partecipanti potranno lasciare le macchine ad Ascoli, la partenza è prevista la mattina presto il 27 ottobre e raggiungeranno Acquasanta con i bus navetta messi a disposizione. Inoltre gli zaini con il cambio verranno portati direttamente, tramite furgoncini, in piazza Arringo durante lo svolgimento della gara. Questa competizione nasce in conseguenza del triste sisma del 2016. In quella circostanza siamo riusciti a coprire tutte le spese grazie all’ausilio di Comune e vari enti, l’incasso fu donato interamente alla città di Acquasanta Terme e lo slogan era ‘Chi corre non trema’. Ora siamo giunti alla settima edizione e abbiamo tenuto botta nonostante la presenza di altri eventi sportivi nel fine settimana. Il percorso, di circa 21 chilometri, è stimolante per gli atleti, molto bello dal punto di vista paesaggistico. Ci sono alcuni punti critici, dovuti ai vari lavori in corso, dove avremo la collaborazione della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine grazie anche all’aiuto dei Comuni. Gli atleti che partecipano provengono da tutta Italia ma anche dall’estero. Molti di loro rimangono ad Ascoli anche dopo la competizione per godersi le bellezze della città. Una gara che dà, quindi, anche il proprio contributo al turismo sportivo. I detentori del record di velocità sono due ascolani. Per quanto riguarda la parte maschile l’atleta Stefano Massi con un’ora e quattro minuti mentre per quella femminile Sara Carducci con un’ora e venti minuti. Per il prossimo anno ci avvarremo della collaborazione di Stefano Mei, presidente Fidal Italia, per un’organizzazione ancora più attenta e alzeremo il livello con la probabile partecipazione di sportivi di caratura nazionale e internazionale. Parteciperanno, anche quest’anno, pure atleti diversamente abili e di questo siamo contenti poiché la manifestazione è veramente accessibile a tutti”.

