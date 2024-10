ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 26 ottobre, alle ore 21 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno, andrà in scena il primo spettacolo della Rassegna Ascolinscena 2024-2025 che giunge alla sua diciassettesima edizione.

Sul palco ascolano salirà la Compagnia del Pierrot da Giugliano, Napoli, con lo spettacolo “Non mi dire te l’ho detto” scritto e diretto da Paolo Caiazzo, attore e cabarettista nonché volto noto di Made In Sud.

Lo spettacolo “Non mi dire te l’ho detto” è sato premiato in molti Festival italiani, da Fasano ad Ischia, a Castelfranco di Sotto, oltre ad aver ricevuto la Bombetta d’oro di Altamura. Con oltre 120 repliche è senza dubbio uno dei grandi successi della Compagnia del Pierrot e sarà il primo spettacolo in concorso nella Rassegna Ascolinscena.

La storia racconta di Guglielmo, medico affermato e dongiovanni impenitente, che per aiutare il suo amico Vincenzo un po’ imbranato con le donne, gli cede la sua casa per un appuntamento galante, mentendo alla moglie Raffaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento. È l’inizio di una storia in cui tutto congiura contro Vincenzo, con equivoci, tradimenti falliti, amanti vere e presunte, poliziotti depressi e preti intriganti, amicizie che rischiano di finire male, ma tutto è vissuto in una cornice esilarante di comicità.

Che i Social Network siano diventati uno strumento “delicato” è risaputo, così come che la tecnologia e i sentimenti non sempre vadano d’accordo. Stavolta, però, ad andarci di mezzo sono un matrimonio d’interesse ed il rapporto tra due amici dal carattere diametralmente opposto: il primo è un serio dottore che ama divertirsi avventurandosi in storie extra-coniugali; l’altro è un programmatore informatico, dal carattere introverso, che con le donne è pressappoco incapace e preferisce, quindi, tuffarsi nel mondo degli incontri in “rete” col nickname dell’ “Uomo Ragno”.

Sul palco gli attori Paola Maddalena , Luciano Cimmino, Gianni Romano, Ermete Ercolano, Nino Cacace, Roberta Raguzzino, Carla Menichini. Le scene sono di Massimo Malavolta e i costumi del Laboratorio Pennacchio. La regia è dello stesso autore del testo, Paolo Caiazzo.

Ascolinscena è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli ed ogni anno offre un cartellone di otto appuntamenti con la commedia e il divertimento.

A termine dello spettacolo, attori e pubblico potranno incontrarsi presso il Bar del PalaFolli per una degustazione di Vino e stuzzichini offerti dal Supermercato Tigre di Villa Pigna.

L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle ore 21. E’ ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento ed acquistare i biglietti.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11 (orario biglietteria PalaFolli – dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19).

