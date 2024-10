ASCOLI PICENO – Umori brillanti nel dopopartita, come è giusto che sia, allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli.

L’Atletico Ascoli ha battuto 1-0 il Roma City, ottava giornata del girone F della serie D, e in sala stampa si presentano il mister Simone Seccardini e l’uomo partita Manuel Minicucci.

L’allenatore afferma: “E’ stata una partita all’inglese, chi segnava per primo avrebbe portato la gara a casa e così è stato. Il Roma City, come lo scorso anno, si è presentato in campo per fare un certo tipo di gioco e noi ci siamo adeguati. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per i tre punti conquistati. E’ un girone di ferro dove tutte le squadre sono attrezzate per vincere la singola partita. L’indole di questa squadra è ben rappresentata dalla famiglia Giordani e dai suoi soci, noi incarniamo perfettamente tutto questo. Abbiamo voglia e fame, non ci poniamo limiti ma a fine anno vedremo dove saremo arrivati. L’Atletico Ascoli è una solida realtà e siamo rispettati da tutti i team”.

Il giocatore dichiara: “Sono tre punti importantissimi, era ora di vincere anche in casa, siamo felici. Partita molto intensa ma nulla di esagerato. Match deciso da un episodio però siamo stati bravi e non abbiamo rischiato quasi niente. E’ troppo presto per guardare la classifica, noi dobbiamo guardare in casa nostra e continuare a lavorare. Il campionato è lungo”.

