OFFIDA – Il progetto finalizzato al miglioramento della rete stradale del Comune di Offida è stato finanziato dalla Regione Marche.

“Un altro obiettivo centrato – commenta il sindaco Luigi Massa – Un nuovo successo della macchina amministrativa e tecnica del nostro Comune. Il progetto di importo pari a 345.000 euro è stato finanziato con un contributo di 276.000 euro. La costanza nel lavoro premia e ci rende pronti a cogliere le opportunità. Sempre”.

Il Comune ha partecipato al bando della Regione Marche per la concessione di contributi a favore dei comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale dell’annualità 2025, con il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico comunale.

Questo prevede la sistemazione di ampio tratto della strada comunale “Ponticelli”; la sistemazione di un tratto della strada comunale “Della Vaglia”; il rifacimento del marciapiede lato nord di Viale Repubblica con eliminazione delle barriere architettoniche e il completamento e la messa in esercizio della rampa di abbattimento delle barriere architettoniche in Via Nenni.

L’Amministrazione cofinanzierà con fondi di bilancio la somma di 69.000 euro.

