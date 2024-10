ASCOLI PICENO – Tempo di vigilia pre-match.

L’Atletico Ascoli affronterà in trasferta il Castelfidardo per la nona giornata del girone F di serie D. I bianconeri hanno il morale alto dopo la prima vittoria casalinga avvenuta pochi giorni fa contro il Roma City allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli.

Inoltre la classifica sorride ai ragazzi di mister Simone Seccardini che ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal portale del club.

Ecco il pensiero dell’allenatore ascolano: “La vittoria col Roma City è stata certamente importante, abbiamo raccolto punti preziosi per avvicinarci alla salvezza. Il Castelfidardo è una squadra con idee chiare, una rosa ben costruita. Dobbiamo essere bravi nel rimanere lucidi ed evitare le ripartenze molto pericolose. Dato che ci sono state tre partite in sette giorni bisognerà mettere la formazione più funzionale per questa gara”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.