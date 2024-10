ANCONA- Il 29 e 30 ottobre 20 startup marchigiane saranno a Milano tra i protagonisti di Smau 2024, l’evento di riferimento per il mondo delle imprese sui temi dell’innovazione.

L’obiettivo delle start up, a rappresentare una regione che conta 322 iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese e concentrate soprattutto nei settori di manifattura e servizi alle imprese, sarà quello di presentarsi e creare nuove connessioni con grandi aziende, professionisti e operatori internazionali in un programma di appuntamenti, momenti di networking e Startup Safari, i tour guidati che si susseguiranno nell’arco delle due giornate. Anche, soprattutto, nell’innovazione la filiera istituzionale è fondamentale: Camera Marche, con la Regione Marche, sostiene le imprese nella partecipazione ad attività di networking e manifestazioni di settore, SMAU su tutte, attiviamo misure di incentivazione finanziaria.

Ecco le startup marchigiane che parteciperanno a SMAU grazie a Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche: Aidapt Ancona, Astreo San Benedetto AP, Aura System Ancona, Bio Solving Ancona, Be My Hero Macerata, Centauroos Ascoli Piceno, Deep Reality Pesaro, Eso Recycling Tolentino MC, Gaia Macerata, Happiness for future Macerata, Hub77 Fano (PU), Mine Crime Ancona, Nebula Jesi (AN), Nutras Macerata, Plus Advance Ancona, Point Pressure Ancona, Rafla (Montegiorgio – FM). SphereCube Ancona, To Be Ascoli Piceno, YouAddict Ancona

