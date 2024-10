ASCOLI PICENO – I ragazzi ex Gierre Supermercati si aggiudicano la seconda edizione del memorial Mauro “Sumo” Morganti che si è svolto al centro sportivo Tofare ad Ascoli. Gli ex Gierre hanno sconfitto ai rigori, 1-1 tempi regolamentari, la Latteria che per il secondo anno consecutivo viene sconfitta in finale.

Per ricordare Mauro tantissimi amici alle Tofare chi in campo e chi fuori a dare man forte agli amici in campo. Mauro Morganti è stato ricordato nel migliore dei modi dai tanti che lo conoscevano e lo frequentavano. Sei squadre partecipanti con Ex Gierre e Latteria, c’erano Sestiere Porta Maggiore, Li Callare, Rosara e Tofare. Al termine del torneo si è svolta la premiazione alla presenza dell’assessore allo sport del comune di Ascoli Domenico Stallone e del presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti.

Massetti ha donato una targa ricordo alla mamma di Mauro, la signora Francesca, alla consorte Giuseppina e la sorella Alessandra. Subito terminata la premiazione vi è stata una grande festa finale, come sarebbe piaciuto a Mauro, con un ricco buffet preparato dagli amici fraterni Lorenzo e Francesco.

