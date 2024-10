ASCOLI PICENO – L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato (AATO 5) Marche Sud annuncia che, per il biennio 2025-2026, le tariffe del servizio idrico integrato non subiranno alcun incremento. Questa decisione, fortemente voluta dal Presidente di AATO 5 e Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, è volta a sostenere le famiglie e i cittadini del territorio in un momento di difficoltà economica. Il Presidente Fioravanti ha dichiarato che l’obiettivo primario dell’ente è quello di mantenere stabile la spesa per il servizio idrico, riconoscendo l’importanza dell’acqua come bene essenziale e, al contempo, l’impatto che eventuali aumenti tariffari potrebbero avere sul bilancio delle famiglie. “Bloccare le tariffe dell’acqua per i prossimi due anni è un impegno concreto, che avevamo preso tempo fa e abbiamo mantenuto, per dare un segnale di attenzione e supporto ai cittadini, specie in un contesto in cui il costo della vita è in aumento. Una decisione condivisa anche con Antonio Spazzafumo e Paolo Calcinaro, rispettivamente sindaco di San Benedetto del Tronto e Fermo, che insieme ad Ascoli Piceno detengono la maggior parte delle quote Ciip Spa” ha affermato Fioravanti.

Questa misura riflette la volontà dell’AATO 5 di garantire una gestione responsabile e attenta delle risorse, che sia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico, rispondendo così alle esigenze della comunità.

