ASCOLI PICENO – Ordinanza 694 del 29 ottobre ad Ascoli. Regolamentazione della viabilità e sosta in Piazza Roma in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate in programma per il giorno 4 novembre

Con l’Ordinanza dirigenziale 694 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina per il giorno 4 novembre di istituire: