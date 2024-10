AMANDOLA – E’ giunta alla ventiseiesima edizione la manifestazione Diamanti a Tavola, Festival del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini che promuove e valorizza il più illustre frutto dei boschi di Amandola e dell’entroterra Fermano.

Alla manifestazione è legato il mercatino dei prodotti tipici enogastronomici dei Monti Sibillini. Appuntamento il primo, 2, 3, 8, 9 e 10 novembre ad Amandola.

Le degustazioni sono garantite dagli stand presenti ed allestiti anche dalle varie associazioni sportive e di volontariato presenti sul territorio.

Tante le attività a cui partecipare durante i giorni del Festival: escursioni alla ricerca del tartufo, convegni, mostre e laboratori per bambini. Diamanti a tavola accoglie ognuno di voi con un programma ricco di iniziative ed eventi. Le Vie della Città faranno da palcoscenico a spettacoli folkloristici ed artisti di strada per celebrare il “Diamante” più prezioso in un Festival davvero incredibile.

Per info Ufficio turistico: 0736 840731 – e-mail [email protected]. Il programma dettagliato e completo su www.diamantiatavola.info

