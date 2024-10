Sarà infatti realizzata interamente con segatura riciclata, accuratamente trattata da artigiani per ottenere una resa brillante e vivida e darà vita a un’opera di grande impatto visivo

OFFIDA – Appuntamento culturale e sociale.

Domenica 3 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, Piazza del Popolo si trasformerà in uno spettacolare scenario di colori e creatività grazie all’Infiorata, un evento unico e innovativo, dedicato alla promozione della sostenibilità e della consapevolezza ambientale.

L’evento è organizzato dalla PicenAmbiente in collaborazione con il Comune di Offida. L’Amministrazione comunale invita i cittadini di tutte le età, dalle famiglie con bambini ai giovani, in un percorso di sensibilizzazione su temi cruciali per l’ambiente.

L’Infiorata sarà infatti realizzata interamente con segatura riciclata, accuratamente trattata da artigiani per ottenere una resa brillante e vivida e darà vita a un’opera di grande impatto visivo, che rappresenta al contempo un’importante scelta ecologica, evitando lo spreco di materiali naturali.

L’evento mira a educare i partecipanti sull’importanza della raccolta differenziata, con particolare attenzione ai nuovi colori per la separazione dei rifiuti plastici (che da blu diventerà giallo) e cartacei (che da giallo diventerà blu). Attraverso attività interattive e laboratori, i partecipanti potranno imparare pratiche semplici ma efficaci per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Il gioco e la condivisione durante l’Infiorata rappresentano un’opportunità per responsabilizzare ciascun cittadino sull’importanza del riciclo e della riduzione degli sprechi.

