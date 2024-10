Produttore, scrittore, particolarmente apprezzato dal grande pubblico per le sue interpretazioni in tante commedie cinematografiche di successo

MONTALTO DELLE MARCHE – Due incontri all’istituto Omnicomprensivo Rotella-Montalto con oltre 100 studenti coinvolti, stasera una serata di proiezioni intervallata da momenti di teatro con Lorenzo Flaherty, impegnato in un monologo sulle donne e le loro battaglie; e poi il gran finale di tappa, sabato sera, come da tradizione del Piceno Cinema Festival.

Appuntamento alle ore 21, il 2 novembre, al Teatro della Fiaba e della Poesia di Montalto delle Marche. Durante il galà sarà assegnato il premio Città di Montalto, scelto dalla Giuria Tecnica, che sarà poi proiettato. In sala registi e attori dei film finalisti. Ospite della serata Fabio Troiano: attore, produttore, scrittore, particolarmente apprezzato dal grande pubblico per le sue interpretazioni in tante commedie cinematografiche di successo.

Anche in questa occasione il Piceno Cinema Festival offrirà un importante servizio per l’accessibilità alla rassegna. Una traduttrice Lis sarà presente sul palco per rendere fruibile ai non udenti tutti i contenuti della serata, che sarà anche trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook del festival.

