“Siamo gratificati – sottolinea la presidente Elisa Farina – per aver sostenuto come partner e sponsor iniziative importanti per il nostro territorio sia in ambito culturale che di impatto sociale”

ASCOLI PICENO – Giocamondo, impresa sociale ascolana ai vertici nazionali per il settore vacanze per ragazzi e gli interventi socio educativi, dimostra ancora il proprio attaccamento al territorio.

Oltre al sostegno a importanti iniziative culturali, dalla mostra fotografica “Love si protection” all’edizione in corso di “Ascolipicenofestival”, la società leader nel settore del turismo prosegue anche la partnership con la P.M.G. Italia società benefit per lo sviluppo del progetto “Ascoli città ad impatto positivo” aggiungendo un altro importante tassello alle attività programmate e in parte già realizzate: si tratta dell’incontro di confronto, sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Mazzocchi-Umberto I, svoltosi nei giorni scorsi nel Polo culturale di Sant’Agostino ad Ascoli, con l’obiettivo di stimolare i ragazzi a proporre idee e progetti innovativi per la città, anche attraverso un intervento della presidente di Giocamondo, Elisa Farina, premiandoli poi con borse di studio.

Il progetto formativo, imperniato anche sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente e della solidarietà, ha fatto seguito, dunque, all’altro obiettivo centrato del progetto “Ascoli città ad impatto positivo, ovvero l’acquisto e la consegna di un mezzo di trasporto per persone con disabilità che è già stato consegnato nei mesi scorsi all’associazione “La Meridiana”. Il terzo obiettivo da raggiungere quanto prima, con GIocamondo sempre partner di P.M.G. Italia, è la realizzazione di un parco giochi inclusivo a Brecciarolo.

“Siamo gratificati – sottolinea la presidente di Giocamondo Elisa Farina – per aver sostenuto come partner e sponsor iniziative importanti per il nostro territorio sia in ambito culturale che di impatto sociale. Noi siamo orgogliosi di poterci rendere utili in iniziative mirate a diffondere una cultura dell’impatto positivo, della responsabilità verso l’ambiente e le fasce più deboli della popolazione. Questi aspetti connotano la nostra governance aziendale. Vogliamo senza dubbio continuare ad impegnarci per incrementare la vivibilità della nostra città sposando i valori di sostenibilità, etica e equità. Vogliamo continuare a dare il nostro contributo in prima linea per una città sempre più attenta verso chi ha bisogno, ma anche, come avvenuto, sostenendo progetti culturali come la mostra fotografica “Love si protection” di sensibilizzaizone su Hiv e Aids, svoltasi nella sala Cola d’Amatrice, lo scorso agosto ad Ascoli, e come Ascolipicenofestival che rappresenta un fiore all’occhiello per la città grazie alla presenza di grandi musicisti di livello nazionale e internazionale. Anche in questo caso abbiamo scelto di essere vicini a tutte le forme di arte che possano trasmettere significati profondi ai ragazzi”.

“E’ fondamentale – conclude Elisa Farina – dare voce ai ragazzi, stimolarli e sensibilizzarli a prendersi impegni per se stessi e per gli altri, anche partendo da piccole ma significative cose come partecipare a progetti di pulizia delle spiagge o di cura verso specie in estinzione. Noi nel nostro piccolo, abbiamo inserito nelle nostre proposte estive anche queste attività oltre ai laboratori di riciclo e di contrasto al cyberbullismo, proprio perché crediamo che solo investendo sui ragazzi e sui giovani potremo cambiare davvero qualcosa”.

