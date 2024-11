ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista per il 25 novembre, Accademia ascolana judo difesa personale Asd, affiliata U.S. Acli, con il contributo della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno, propone un corso gratuito di autodifesa per donne.

Il corso si terrà presso il palazzetto dello sport “Ezio Galosi” di Monterocco, nei pressi della Caserma dei carabinieri, ogni lunedì e giovedì dalle 9,30 alle 10,30.

L’istruttore incaricato è Mauro Martini a cui è possibile rivolgersi per informazioni e per le iscrizioni (3711715188).

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.