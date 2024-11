Per partecipare occorre prenotare tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione entro il 7 novembre

FORCELLA – Nuovo appuntamento, sabato 9 novembre, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il settimo anno consecutivo dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Questa volta sarà Forcella, situata tra Acquasanta Terme e Roccafluvione, a ospitare un evento che rientra nel progetto “Percorsi culturali Piceni”.

Il programma dell’iniziativa, una vera e propria escursione, prevede il ritrovo presso il bivio di Tallacano (frazione Corneto di Acquasanta Terme), a seguire il gruppo di recherà a Forcella dove sarà attraverato un percorso della durata di circa 2 ore e mezza.

Il sentiero è di tipo E, la lunghezza 4 chilometri, il dislivello di circa 240 metri, sono consigliate scarpe da trekking. La manifestazione è realizzata grazie al sostegno della Regione Marche.

Per partecipare occorre prenotare tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione entro il 7 novembre.

