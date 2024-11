Per una formazione specifica all’inizio del nuovo anno pastorale e per mettere a punto quelle necessarie dinamiche di rete che potranno aiutare a rendere più coinvolgente il servizio

ASCOLI PICENO – In vista della prossima Giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco dopo il giubileo della Misericordia, mercoledì 6 novembre alle ore 21 a Casa Regina Apostolorum (Ascoli Piceno, via Lungo Castellano Sisto V, 56), la Caritas diocesana di Ascoli Piceno promuove, presente il Vescovo Gianpiero Palmieri, un incontro per i volontari delle Caritas parrocchiali.

L’incontro desidera essere l’occasione per una conoscenza diretta tra i tanti volontari impegnati nelle varie realtà parrocchiali, per una formazione specifica all’inizio del nuovo anno pastorale e per mettere a punto quelle necessarie dinamiche di rete che potranno aiutare a rendere più coinvolgente il servizio della carità all’interno delle comunità parrocchiali.

Ai poveri, ai piccoli, agli ultimi deve giungere la solidarietà della comunità cristiana e il segno della carità cristiana. «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 187).

Per le Caritas parrocchiali si tratta di un’occasione importante che vuole essere non semplice messa a punto di aspetti logistici ed organizzativi ma dialogo intenso ed analisi della situazione con un obiettivo di capillarità che potrà aiutare la chiesa diocesana tutta a mettersi a servizio delle tante povertà presenti sul territorio.

