ASCOLI PICENO – L’Arengo rende noto che sono aperti i termini per l’accesso ai contributi di cui alla L.R. 30/1998 riservati ai cittadini italiani o comunitari o extracomunitari in possesso della carta di soggiorno/ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, anagraficamente residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale XXII per i seguenti interventi di sostegno a persone e famiglie per il superamento delle situazioni di disagio economico e sociale, individuati dalla Regione Marche con DGR n. 169/2023: