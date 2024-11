Tutti i provvedimenti diffusi dall’Arengo tramite ordinanza. Informazioni per automobilisti e non solo

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa dell’Arengo, diffusa il 5 novembre.

Con l’ordinanza dirigenziale 703 del 05/11/2024 l’Amministrazione comunale dispone di istituire in Via Zeppelle-Circonvallazione Nord, nel tratto compreso tra il sottopasso Stadio e via N.Sauro, i seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale:

FASE 1 – dal 07/11/2024 al 10/11/2024

Restringimento di carreggiata con ingombro lato Nord per tutta la superficie necessaria all’installazione dell’area cantiere; Dovrà in ogni caso essere garantita un’ampiezza minima della carreggiata di m.6,40 al fine di garantire il doppio senso di circolazione;

FASE 2 – dal 11/11/2024 al 20/12/2024

Senso unico di circolazione da Est verso Ovest con deviazione della corsia di marcia sulla corsia Sud in corrispondenza del tratto interessato ai lavori;

Deviazione del traffico proveniente da Ovest e da Sud (via N.Sauro) in via N.Sauro con uscita in viale M.Federici. Tale deviazione dovrà essere attuata a mezzo di segnaletica provvisoria e barriere fisiche e birilli per tutte le provenienze al fine di scongiurare immissioni non autorizzate in direzione Est;

Preavviso di “strada interrotta” in corrispondenza della rotatoria “ex Gil”;

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.