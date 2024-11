ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Alla Bottega del terzo settore, in via Trieste 18, ad Ascoli Piceno, il 9 novembre, si terrà una tavola rotonda per celebrare la nascita del consultorio dell’Associazione italiana per l’educazione demografica (Aied). A mezzo secolo di distanza ci saranno in molti, e soprattutto in molte, ma non tutte. Mancherà la fondatrice, animatrice e a lungo presidente, Pinetta Teodori che ci lasciò a soli 61 anni, nel 1994. Anche a lei sarà dedicato l’evento, che avrà inizio alle 17,30.

Per Ascoli l’Aied rappresenta un’oasi dove sentirsi orgogliosa di essere donna, vedersi supportata nella capacità di scegliere in merito alla propria salute e all’avere o meno un figlio.

A fondare la sezione Aied e il suo consultorio, nel 1974, fu un gruppo di donne coraggiose e determinate, che affidarono la presidenza dell’associazione per i primi vent’anni a Pinetta Teodori. La dottoressa, come molti la chiamavano, fu aiuto primario nel reparto di pediatria dell’ospedale C. e G. Mazzoni di Ascoli Piceno ma anche alpinista, militante antifascista e per i diritti civili oltre che sposa e madre di 3 figli. Degne di nota sono la prima ascensione dell’M6, a un’altitudine di oltre 6.100 metri, in Afghanistan, nel 1972, l’impegno contro il regime autoritario dei colonnelli in Grecia e l’attività politica, con il partito Radicale.

Nel nome di Pinetta l’Aied e la sua famiglia, propongono una donazione per la libertà delle donne afgane attraverso Cisda. Nel bonifico va indicata la causale “In ricordo di Pinetta Teodori”.

Il programma dell’evento prevede gli interventi di Tiziana Antonucci, attuale presidente Aied, Laura Olimpi, M. Gabriella Mazzocchi, Marco Saladini, figlio di Pinetta, e di Marta Luzi, consigliera comunale.

Verrà proiettato un estratto del documentario sulla spedizione “Città di Ascoli” sull’M6. Seguirà un aperitivo.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.