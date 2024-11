Consente di prestare assistenza medica ai pazienti ubicati in qualsiasi area geografica rendendo altresì più facile l’osservazione dei pazienti a mobilità ridotta e riducendo in modo incrementale i costi sanitari

ASCOLI PICENO – E’ operativa la centrale di controllo, ubicata nel comune di Ascoli Piceno, in grado di erogare servizi di telemedicina e teleassistenza ed il monitoraggio a distanza permettendo, attraverso l’abbattimento di barriere architettoniche, economiche e geografiche, un più ampio accesso ai percorsi di cura e un coinvolgimento a 360^ gradi degli utenti e dei pazienti.

La telemedicina consente di prestare assistenza medica ai pazienti ubicati in qualsiasi area geografica rendendo altresì più facile l’osservazione dei pazienti a mobilità ridotta e riducendo in modo incrementale i costi sanitari. Con la teleassistenza avviene la presa in carico della persona anziana o fragile a domicilio, tramite la gestione di allarmi, di attivazione dei servizi di emergenza, di chiamate di “supporto” da parte di un centro servizi. I servizi di telemedicina e teleassistenza possono rappresentare anche una grande opportunità di welfare aziendale per i dipendenti delle aziende.

La Meding Group Srl, azienda leader nei servizi di medicina e sicurezza nel lavoro con sede a Monteprandone, ha avviato significativi investimenti in ambito sanitario – attraverso la realizzazione di una control room per servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio – con il fine di rispondere ai bisogni espressi dal territorio efficientando i percorsi di cura e di assistenza. Si tratta di un investimento realizzato da un soggetto imprenditoriale che si è assunto il rischio di impresa grazie al sostegno delle risorse ottenute a valere sul Fondo NextAppennino Area Sisma 2009 – 2016: non una semplice sperimentazione ma un servizio attivo e fruibile .

Interviene Antonio Persano, Amministratore Meding Group e dichiara “Come soggetto privato che svolge attività di impresa, ci siamo assunti la responsabilità di attivare servizi innovativi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio, realizzando un importante intervento in tempi molto rapidi. Ci siamo resi conto che l’evoluzione tecnologica permette di offrire servizi in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle persone fragili – come gli anziani e coloro che non sono autosufficienti – limitando l’ospedalizzazione e abbattendo i costi a carico del servizio sanitario nazionale”.

Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno dichiara “Nel nostro territorio ci sono eccellenze imprenditoriali che danno valore alla comunità e di cui – come amministratori pubblici – siamo fieri. Soltanto dalla sinergia e dalla collaborazione tra pubblico e privato si riescono ad ottenere importanti risultati assicurando un miglioramento dell’assistenza socio – sanitaria”.

Guido Castelli, Commissario per il Governo – mette in rilievo “Questa control room rappresenta un importante tassello che si aggiunge all’offerta sanitaria di Ascoli Piceno e del suo territorio, arricchendola di nuovi servizi. Quello della salute è un diritto pubblico fondamentale, che abbiamo il dovere di garantire e tutelare. Al contempo, la presenza di realtà del settore sanitario privato altamente qualificate, come quella che inauguriamo oggi, rappresentano una risorsa in grado di offrire un contributo aggiuntivo di cui siamo lieti di poterci avvalere. Telemedicina e teleassistenza sono strumenti resi possibili dal progresso tecnologico ai quali dobbiamo ricorrere sempre di più. Penso in particolare ai borghi e alle frazioni del nostro Appennino centrale, situati in località spesso lontane dai centri principali e difficilmente raggiungibili. È in questi casi, in particolare, che i servizi di assistenza a distanza possono venire incontro alle esigenze di una popolazione spesso anziana. Ed è per questo motivo che con Federfarma condividiamo l’obiettivo di rafforzare nel cratere sisma nuovi modelli di servizio, a partire dalla “Farmacia dei servizi”. Implementare i servizi di telemedicina, teleassistenza, coordinare le farmacie rurali, gli infermieri di comunità e i medici di base sono azioni che con il tempo stanno diventando non solo sempre più opportune, ma funzionali e necessarie”.

Conclude gli interventi Gianni Corradetti – Amministratore di Meding care Cooperativa sociale – sostenendo “Siamo di fronte ad una vera e propria convergenza tra profit e non profit in grado di creare un circolo virtuoso di valore, di conoscenze e di competenze, rispondendo al bisogno delle comunità con uno sguardo agli ultimi ed a coloro che manifestano patologie invalidanti. La Cooperativa sociale Meding care supporterà l’operatività della telemedicina e teleassistenza garantendo un servizio di assistenza domiciliare – grazie al coinvolgimento di medici, infermieri ed OSS – anche attraverso la collaborazione proficua avviata con gli Ambiti Sociali Territoriali ed i principali comuni della provincia di Ascoli Piceno. Solo con il gioco di squadra tra pubblico e privato si vince ed il cittadino ottiene benefici”.

Sabato 9 novembre 2024 dalle ore 11 alle ore 18 è previsto un open day – a beneficio della comunità – dove è possibile realizzare visite guidate alla control room e verranno presentati tutti i servizi offerti e le potenzialità della telemedicina e teleassistenza. La sede della control room è ad Ascoli Piceno in Viale Dei Mutilati ed Invalidi Del Lavoro, 120.

I servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio sono modalità innovative di erogazione dell’assistenza sanitaria che sfruttano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per fornire cure a distanza. Ecco una panoramica di ciascuno:

Telemedicina : si riferisce all’insieme di prestazioni sanitarie fornite a distanza, dove il professionista della salute e il paziente non si trovano nello stesso luogo. Include servizi come la televisita, il teleconsulto e la telecooperazione sanitaria.

Teleassistenza : è un servizio che permette di fornire assistenza a distanza, spesso utilizzato per supportare persone anziane o con disabilità. Può includere il monitoraggio delle condizioni di salute, la gestione delle emergenze e il supporto quotidiano attraverso dispositivi di comunicazione.

Telemonitoraggio : consiste nel monitoraggio remoto dei parametri vitali del paziente, come la pressione sanguigna, la glicemia, il peso corporeo e la saturazione di ossigeno. Questo servizio è particolarmente utile per i pazienti con malattie croniche che necessitano di un controllo continuo.

Questi servizi non solo migliorano l’accesso alle cure, ma aumentano anche l’efficienza e la tempestività delle decisioni mediche, contribuendo a una migliore gestione delle condizioni di salute dei pazienti.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.