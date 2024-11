ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale nella città delle Cento Torri.

Conferenza stampa, ad Ascoli nella sala Ceci della Pinacoteca, nella mattinata dell’8 novembre.

E’ presentato il programma della “Carovana della Salute”, organizzata dalla Cisl Pensionati in collaborazione con l’Ast di Ascoli Piceno, Comune e altre associazioni che si terrà domenica 10 novembre in piazza Arringo con l’obiettivo di promuovere il benessere sociale e la salute delle persone anziane e delle loro famiglie. Grazie alle associazioni e ai medici che parteciperanno, per un’intera giornata sarà possibile effettuare visite specialistiche ed esami di screening gratuiti.

Appuntamento il 10 novembre in piazza Arringo dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

Si possono prenotare le visite gratuite chiamando al numero 3351947213 fino a sabato 9 novembre. Telefonate da effettuare dalle 9 alle 13, fino ad esaurimento posti.

Hanno partecipato alla conferenza il vicesindaco Massimiliano Brugni, Silvano Giangiacomo della Federazione Pensionati Marche, la presidente del comitato Croce Rossa Ascoli Piceno Loredana Borraccini, Maria Bernadette di Sciascio dell’Ast, Maria Teresa Ferretti del sindacato Cisl e Claudia Calvaresi dell’Utes.

Per la promozione della salute l’Ast di Ascoli sarà presente con il personale sanitario del Dipartimento di prevenzione, dell’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa e dei distretti sanitari di Ascoli e San Benedetto. I medici e gli operatori del Dipartimento di prevenzione diretto da Claudio Angelini, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, informeranno i cittadini sulle vaccinazioni, da quelle pediatriche a quelle per gli adulti fino a quelle rivolte alle persone anziane, con un focus specifico sull’antinfluenzale, la cui campagna vaccinale è già partita nel Piceno e nelle Marche dallo scorso mese di ottobre. I professionisti del Dipartimento di prevenzione forniranno informazioni anche sugli screening oncologici che vengono offerti gratuitamente dall’Ast di Ascoli: cervice-uterina, mammografico e colon-retto e per l’eliminazione del virus dell’epatite C (Hcv). Mentre il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione darà consigli sui corretti stili di vita da seguire attraverso una sana alimentazione. Il personale dell’Uoc di medicina fisica e riabilitativa diretta da Alfredo Fioroni, dalle 10.30 alle 11.30, parlerà invece di prevenzione e dei molti benefici dell’attività motoria sulla salute, mentre i fisioterapisti effettueranno una dimostrazione pratica eseguendo esercizi di ricondizionamento aerobico e di rieducazione respiratoria. Infine, gli operatori dei Punti unici di accesso (Pua) dei due distretti sanitari di Ascoli e San Benedetto saranno a disposizione, dalle 10 alle 17, per fornire ai cittadini informazioni utili relativamente a come si può accedere alla rete dei servizi a favore dell’anziano fragile.

Per lo screening e le visite mediche gratuite saranno presenti gli operatori sanitari delle unità operative complesse di cardiologia e Utic dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli e di oculistica dell’Ast. Il reparto diretto da Pierfrancesco Grossi, attraverso il proprio personale medico e infermieristico effettuerà lo screening su venti pazienti, tra i 40 e i 60 anni, per determinare il profilo di rischio per le cardiopatie ischemiche. Si tratta di una diagnosi precoce il cui fine è quello di valutare se in futuro quella persona ha probabilità di sviluppare un infarto. L’unità operativa complessa di oculistica diretta da Luca Cesari, infine, attraverso i propri specialisti e operatori, effettuerà l’esame Oct per la prevenzione delle patologie della macula.

DI SEGUITO LE PRINCIPALI INFO

